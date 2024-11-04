Прогноз погоди в Україні 5 листопада від синоптика Діденко — вдарять сильні морози

Морозна погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 5 листопада, буде подекуди вітряною та морозною. Опадів через вплив антициклону не очікується.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 5 листопада

За прогнозами синоптика, у вівторок в Україні сильний вітер буде лише на сході країни, його пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Опадів не прогнозується через вплив антициклону, але на заході країни вночі та вранці очікуються тумани.

Вночі буде мороз, подекуди до -4° С. Денна температура підвищиться до +4 °С...+8 °С, а на сході буде прохолодніше — лише +1 °С...+4 °С.

Карта температур. Фото: ventusky

Погода у Києві 5 листопада

У Києві буде сухо. Вночі температура знизиться до -3 °С, вдень підвищиться до +6 °С.

Синоптик також повідомила, що потепління в Україні очікується 6-7 листопада.

Карта антициклону. Фото: DWD

Нагадаємо, 4 листопада до кінця доби в Україні очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Стихія вже наробила лиха у Києві та області, буревій зривав дахи будинків та валив дерева.