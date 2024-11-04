Прогноз погоди в Україні 5 листопада від синоптика Діденко — вдарять сильні морози

Морози посилюються — синоптик Діденко дала прогноз на завтра
Погода в Україні завтра, 5 листопада, буде подекуди вітряною та морозною. Опадів через вплив антициклону не очікується.
Про це повідомили синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 5 листопада
За прогнозами синоптика, у вівторок в Україні сильний вітер буде лише на сході країни, його пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Опадів не прогнозується через вплив антициклону, але на заході країни вночі та вранці очікуються тумани.
Вночі буде мороз, подекуди до -4° С. Денна температура підвищиться до +4 °С...+8 °С, а на сході буде прохолодніше — лише +1 °С...+4 °С.
Погода у Києві 5 листопада
У Києві буде сухо. Вночі температура знизиться до -3 °С, вдень підвищиться до +6 °С.
Синоптик також повідомила, що потепління в Україні очікується 6-7 листопада.
Нагадаємо, 4 листопада до кінця доби в Україні очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Стихія вже наробила лиха у Києві та області, буревій зривав дахи будинків та валив дерева.
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