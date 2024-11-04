Прогноз погоди в Україні 4 листопада

Мокрий сніг у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у понеділок, 4 листопада, очікується мокрий сніг та мороз. Подекуди пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За прогнозами синоптиків, у східних та північно-східних областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. На решті території країни буде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

В Україні, за винятком Закарпаття, можливі пориви до 15-20 м/с.

Вдень очікується +4...+9 °С, на півдні країни температура підвищиться до +8...+13 °С.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 °С до -2 °С, у північній частині країни прогнозується від 0 °С до +5 °С.

Погода в Україні 4 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні протягом тижня 4-10 листопада очікується відчутне похолодання. В багатьох областях прогнозують мокрий сніг.

А в Одесі 2 листопада зафіксували новий температурний рекорд. Йдеться про +19,9 °C.