Прогноз погоди в Україні на тиждень 4-10 листопада

Люди гуляють в сонячну погоду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні протягом тижня 4-10 листопада очікується відчутне похолодання. В багатьох областях вже завтра прогнозують мокрий сніг.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Погода 4-10 листопада

За даними синоптика, у понеділок у Сумській, Харківській, Чернігівській, Луганській, Донецькій, Полтавській областях буде мокрий сніг та налипання. Така погода є наслідком поєднання вологого циклону та холодного арктичного повітря.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Вночі температура опуститься до -2...+5 °C, а вдень повітря прогріється до +4...+8 °C, внаслідок чого сніг перейде в дощ. І лише у південних регіонах +8...+11 °C.

Також вночі незначні опади навідаються на північ України, на решті областей — суха погода.

Як зазначила Діденко, завтра будуть сильні пориви північного вітру, які досягатимуть 20 м/с. Вона зауважила, що перший сніг зазвичай довго не затримується.

За даними сайту Sinoptik.ua, морозна погода в центрі України протримається ще 5-6 листопада. Температура повітря в ці дні коливатиметься у межах -1...+8 °C.

Скриншот погоди

А вже з 7 листопада знову потеплішає: повітря прогріється до +10 °C, а небо буде хмарним.

Раніше синоптики попередили мешканців Києва та області про сильні пориви вітру завтра.

Також ми писали, що в Саудівській Аравії засипало снігом пустелю. У мережі оприлюднили шокуючі кадри.