Прогноз погоды в Украине на неделю 4-10 ноября

Люди гуляют в солнечную погоду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в течение недели 4-10 ноября ожидается ощутимое похолодание. Во многих областях уже завтра прогнозируется мокрый снег.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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По данным синоптика, в понедельник в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях будет мокрый снег и налипание. Такая погода является результатом сочетания влажного циклона и холодного арктического воздуха.

Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

Ночью температура опустится до -2...+5 °C, а днем воздух прогреется до +4...+8 °C, в результате чего снег перейдет в дождь. И только в южных регионах +8...+11 °C.

Также ночью небольшие осадки посетят север Украины, в остальных областях — сухая погода.

Как отметила Диденко, завтра будут сильные порывы северного ветра, достигающие 20 м/с. Она заметила, что первый снег, как правило, долго не задерживается.

По данным сайта Sinoptik.ua, морозная погода в центре Украины продержится еще 5-6 ноября. Температура воздуха в эти дни будет колебаться в -1...+8 °C.

Скриншот погоды

А уже с 7 ноября снова станет теплее: воздух прогреется до +10 °C, а небо будет облачным.

Ранее синоптики предупредили жителей Киева и области о сильных порывах завтра.

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