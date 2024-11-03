Прогноз погоды в Украине на неделю 4-10 ноября

Ветер и снег ненадолго — прогноз погоды на неделю
В Украине в течение недели 4-10 ноября ожидается ощутимое похолодание. Во многих областях уже завтра прогнозируется мокрый снег.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода 4-10 ноября
По данным синоптика, в понедельник в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях будет мокрый снег и налипание. Такая погода является результатом сочетания влажного циклона и холодного арктического воздуха.
Ночью температура опустится до -2...+5 °C, а днем воздух прогреется до +4...+8 °C, в результате чего снег перейдет в дождь. И только в южных регионах +8...+11 °C.
Также ночью небольшие осадки посетят север Украины, в остальных областях — сухая погода.
Как отметила Диденко, завтра будут сильные порывы северного ветра, достигающие 20 м/с. Она заметила, что первый снег, как правило, долго не задерживается.
По данным сайта Sinoptik.ua, морозная погода в центре Украины продержится еще 5-6 ноября. Температура воздуха в эти дни будет колебаться в -1...+8 °C.
А уже с 7 ноября снова станет теплее: воздух прогреется до +10 °C, а небо будет облачным.
Ранее синоптики предупредили жителей Киева и области о сильных порывах завтра.
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