Прогноз погоди на Київщині 4 листопада — синоптики попередили про небезпеку

Жінка зламала парасолю через вітер. Фото: "Слово і Діло"

У Києві та області у понеділок, 4 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода. Можливий мокрий сніг. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, зумовлені сильними поривами вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві 4 листопада

У Києві та області очікується хмарна з проясненнями погода. Буде невеликий дощ, який місцями перетвориться у сніг.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі 0...+5 °С;

вдень +4...+9 °С;

у Києві вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С.

Погода у Києві та Київській області. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпеку

У понеділок, 4 листопада, очікуються небезпечні явища у Києві та області. Йдеться про пориви вітру, швидкість яких сягатиме 15-20 м/с.

Синоптики попередили про перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, завтра у Львові буде похмуро. Однак температура повітря підвищиться до +9 °С

Також 2 листопада в Одесі зафіксували новий температурний рекорд. Йдеться про +19,9 °C.