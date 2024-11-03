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Синоптики попередили про небезпечні явища на Київщині завтра

3 листопада 2024 17:10
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на Київщині 4 листопада — синоптики попередили про небезпеку
Жінка зламала парасолю через вітер. Фото: "Слово і Діло"
Світлана Силенко - Редактор

У Києві та області у понеділок, 4 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода. Можливий мокрий сніг. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, зумовлені сильними поривами вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У Києві та області очікується хмарна з проясненнями погода. Буде невеликий дощ, який місцями перетвориться у сніг.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі 0...+5 °С;
  • вдень +4...+9 °С;
  • у Києві вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С.
погода
Погода у Києві та Київській області. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпеку

У понеділок, 4 листопада, очікуються небезпечні явища у Києві та області. Йдеться про пориви вітру, швидкість яких сягатиме 15-20 м/с.

Синоптики попередили про перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, завтра у Львові буде похмуро. Однак температура повітря підвищиться до +9 °С

Також 2 листопада в Одесі зафіксували новий температурний рекорд. Йдеться про +19,9 °C.

Україна Укргідрометцентр погода погода в Україні синоптик

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