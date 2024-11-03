Прогноз погоди на Київщині 4 листопада — синоптики попередили про небезпеку

Синоптики попередили про небезпечні явища на Київщині завтра
У Києві та області у понеділок, 4 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода. Можливий мокрий сніг. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, зумовлені сильними поривами вітру.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода у Києві 4 листопада
У Києві та області очікується хмарна з проясненнями погода. Буде невеликий дощ, який місцями перетвориться у сніг.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі 0...+5 °С;
- вдень +4...+9 °С;
- у Києві вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С.
Синоптики попереджають про небезпеку
У понеділок, 4 листопада, очікуються небезпечні явища у Києві та області. Йдеться про пориви вітру, швидкість яких сягатиме 15-20 м/с.
Синоптики попередили про перший рівень небезпеки.
Нагадаємо, завтра у Львові буде похмуро. Однак температура повітря підвищиться до +9 °С
Також 2 листопада в Одесі зафіксували новий температурний рекорд. Йдеться про +19,9 °C.
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