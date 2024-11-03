Прогноз погоды в Киевской области 4 ноября — синоптики предупредили об опасности

Синоптики предупредили об опасных явлениях на Киевщине завтра
В Киеве и области в понедельник, 4 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен дождь. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, обусловленных сильными порывами ветра.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве 4 ноября
В Киеве и области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь, который местами превратится в снег.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 0...+5 °С;
- днем +4...+9 °С;
- в Киеве ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
Синоптики предупреждают об опасности
В понедельник, 4 ноября, ожидаются опасные явления в Киеве и области. Речь идет о порывах ветра, скорость которых будет достигать 15-20 м/с.
Синоптики предупредили о первом уровне опасности.
Напомним, завтра во Львове будет пасмурно. Однако температура воздуха повысится до +9 °С
Также 2 ноября в Одессе зафиксировали новый температурный рекорд. Речь идет о +19,9 °C.
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