Прогноз погоды в Киевской области 4 ноября — синоптики предупредили об опасности

Женщина сломала зонтик из-за ветра. Фото: "Слово и Дело"

В Киеве и области в понедельник, 4 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен дождь. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, обусловленных сильными порывами ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве 4 ноября

В Киеве и области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь, который местами превратится в снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью 0...+5 °С;

днем +4...+9 °С;

в Киеве ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.

Погода в Киеве и в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают об опасности

В понедельник, 4 ноября, ожидаются опасные явления в Киеве и области. Речь идет о порывах ветра, скорость которых будет достигать 15-20 м/с.

Синоптики предупредили о первом уровне опасности.

Напомним, завтра во Львове будет пасмурно. Однако температура воздуха повысится до +9 °С

Также 2 ноября в Одессе зафиксировали новый температурный рекорд. Речь идет о +19,9 °C.