Прогноз погоды в Украине 4 ноября.

Мокрый снег, дождь и мороз — синоптики предупредили об опасности
В Украине в понедельник, 4 ноября, ожидается мокрый снег и мороз. Кое-где порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В Украине будет царить ненастье
По прогнозам синоптиков, в восточных и северо-восточных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На остальной территории страны будет небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
В Украине, за исключением Закарпатья, возможны порывы до 15-20 м/с.
Днем ожидается +4...+9 °С, на юге страны температура поднимется до +8...+13 °С.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 °С до -2 °С, в северной части страны прогнозируется от 0 °С до +5 °С.
Напомним, в Украине в течение недели 4-10 ноября ожидается ощутимое похолодание. Во многих областях прогнозируется мокрый снег.
А в Одессе 2 ноября зафиксировали новый температурный рекорд. Речь идет о +19,9 °C.
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