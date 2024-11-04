Прогноз погоды в Украине 4 ноября.

Мокрый снег в Киеве. Иллюстративное фото: Новости.

В Украине в понедельник, 4 ноября, ожидается мокрый снег и мороз. Кое-где порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По прогнозам синоптиков, в восточных и северо-восточных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На остальной территории страны будет небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

В Украине, за исключением Закарпатья, возможны порывы до 15-20 м/с.

Днем ожидается +4...+9 °С, на юге страны температура поднимется до +8...+13 °С.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 °С до -2 °С, в северной части страны прогнозируется от 0 °С до +5 °С.

Погода в Украине 4 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине в течение недели 4-10 ноября ожидается ощутимое похолодание. Во многих областях прогнозируется мокрый снег.

А в Одессе 2 ноября зафиксировали новый температурный рекорд. Речь идет о +19,9 °C.