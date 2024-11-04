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Морозы усиливаются — синоптик Диденко дала прогноз на завтра

4 ноября 2024 14:02
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 5 ноября от синоптика Диденко — ударят сильные морозы
Морозная погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 5 ноября, будет кое-где ветреной и морозной. Осадков из-за воздействия антициклона не ожидается.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 5 ноября

По прогнозам синоптика, во вторник в Украине сильный ветер ожидается только на востоке страны, его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Осадков не прогнозируется из-за влияния антициклона, но на западе страны ночью и утром ожидаются туманы.

Ночью будет мороз, кое-где до -4°С. Дневная температура поднимется до +4°С...+8°С, а на востоке будет прохладнее — только +1°С...+4°С.

Температура воздуха в Украине 5 ноября
Карта температур. Фото: ventusky

Погода в Киеве 5 ноября

В Киеве будет сухо. Ночью температура снизится до -3°С, днем поднимется до +6°С.

Синоптик сообщила, что потепление в Украине ожидается 6-7 ноября.

Антициклон в Украине
Карта антициклона. Фото: DWD

Напомним, 4 ноября до конца суток в Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Стихия уже наделала беды в Киеве и области, ураган срывал крыши домов и валил деревья.

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