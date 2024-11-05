Прогноз погоди в Україні на завтра, 6 листопада, від синоптика Діденко

Зима на порозі — синоптик Діденко дала прогноз на завтра
У середу, 6 листопада, в Україні очікується мінлива погода: у більшості областей буде сухо, але на сході пройдуть опади. Температура повітря вдень коливатиметься від +6 до +13°С, залежно від регіону.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 6 листопада
За прогнозом синоптика, завтра у більшості областей очікується суха погода, лише у східній частині пройдуть невеликі опади, а саме дощ і мокрий сніг.
Вітер буде помірним, північно-західного напрямку. Проте на сході та північному сході все ж залишиться сильний вітер зі штормовими поривами.
Температура повітря вночі коливатиметься від +3...-3°С, протягом дня показники зростуть до +6...+11°С. На Закарпатті та півдні буде найтепліше — стовпчики термометрів показуватимуть від +10...+13°С.
Погода у Києві 6 листопада
У Києві у середу, 6 листопада, опадів не передбачається. Вітер буде північно-західний, часом рвучкий.
Температурні показники вночі становитимуть від +1...+3°С, вдень очікується підвищення температури повітря до +7...+9°С.
Нагадаємо, в Україні протягом тижня 4-10 листопада очікується відчутне похолодання. В багатьох областях вже завтра прогнозують мокрий сніг.
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