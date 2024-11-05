Прогноз погоди в Україні на завтра, 6 листопада, від синоптика Діденко

Люди йдуть вулицею під час мокрого снігу. Фото: Новини.LIVE

У середу, 6 листопада, в Україні очікується мінлива погода: у більшості областей буде сухо, але на сході пройдуть опади. Температура повітря вдень коливатиметься від +6 до +13°С, залежно від регіону.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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За прогнозом синоптика, завтра у більшості областей очікується суха погода, лише у східній частині пройдуть невеликі опади, а саме дощ і мокрий сніг.

Вітер буде помірним, північно-західного напрямку. Проте на сході та північному сході все ж залишиться сильний вітер зі штормовими поривами.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3...-3°С, протягом дня показники зростуть до +6...+11°С. На Закарпатті та півдні буде найтепліше — стовпчики термометрів показуватимуть від +10...+13°С.

Прогноз погоди на 6 листопада. Фото: Meteoprog

Погода у Києві 6 листопада

У Києві у середу, 6 листопада, опадів не передбачається. Вітер буде північно-західний, часом рвучкий.

Температурні показники вночі становитимуть від +1...+3°С, вдень очікується підвищення температури повітря до +7...+9°С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні протягом тижня 4-10 листопада очікується відчутне похолодання. В багатьох областях вже завтра прогнозують мокрий сніг.

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