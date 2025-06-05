Погода сегодня 5 июня в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице летом. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 5 июня, дали синоптики. Ожидается небольшая облачность. Во второй половине дня в северо-западных областях местами кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков.

Об этом в среду, 4 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 5 июня

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

"Большая часть территории страны будет находиться под влиянием теплого воздуха, который распространяется с запада. Хотя ночью будет достаточно свежо, днем при малооблачной погоде воздух будет быстро прогреваться", — прогнозируют синоптики.

В восточных областях ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с севера, на остальной территории — преимущественно с юга. В Карпатах порывы ветра местами будут достигать 15–20 м/с. Ночная температура — +11...+16 °С, дневная — +23...+28 °С, на юго-западе — до +31 °С. В Карпатах ночью будет +9...+14 °С, а днем — +18...+23 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет небольшая облачность. Без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью в столице столбики термометров опустятся до +14...+16 °С, а в области — до +11...+16 °С. Днем в Киеве потеплеет до +26...+28 °С, а за пределами столицы — до +23...+28 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 5 июня практически повсеместно будет сухо и солнечно. Очередные грозовые дожди пройдут только вечером в западных областях.

Местами на западе воздух прогреется до +30...+32 °С, а на остальной территории будет +25...+30 °С.

"Южный ветер может быть сильным, до штормовых порывов в западных областях", — предупреждает Диденко.

В Киеве предполагается сухая погода с температурой воздуха +26...+28 °С.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что 5 июня в Украине ожидается жаркая погода. Кое-где будет до +32 °С.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в течение недели со 2 по 6 июня в Украине будет жаркая погода. Ожидаются шквалы, грозы и град.