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Головна Метео Зі спекою, але й не без гроз — яка погода буде в Україні сьогодні

Зі спекою, але й не без гроз — яка погода буде в Україні сьогодні

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Дата публікації: 5 червня 2025 06:25
Погода сьогодні 5 червня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею влітку. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 5 червня, надали синоптики. Очікується невелика хмарність. У другій половині дня в північно-західних областях місцями короткочасний дощ і гроза. На решті території без опадів.

Про це в середу, 4 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

"Більша частина території країни перебуватиме під впливом теплого повітря, яке поширюється із заходу. Хоч уночі буде досить свіжо, удень при малохмарній погоді повітря швидко прогріватиметься", — прогнозують синоптики.

У східних областях вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме з півночі, на решті території — переважно з півдня. У Карпатах пориви вітру місцями сягатимуть   15–20 м/с. Нічна температура — +11...+16 °С, денна — +23...+28 °С, на південному заході — до +31 °С. У Карпатах уночі буде +9...+14 °С, а вдень — +18...+23 °С.

Температури в Україні 5 червня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде невелика хмарність. Без опадів. Південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі у столиці стовпчики термометрів опустяться до +14...+16 °С, а в області — до +11...+16 °С. Удень у Києві потеплішає до +26...+28 °С, а за межами столиці — до +23...+28 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 5 червня практично повсюди буде сухо й сонячно. Чергові грозові дощі пройдуть лише ввечері в західних областях.

Місцями на заході повітря  прогріється до +30...+32 °С, а на решті території буде +25...+30 °С.

"Південний вітер може бути сильним, до штормових поривів у західних областях", — попереджає Діденко.

У Києві передбачається суха погода з температурою повітря +26...+28 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що 5 червня в Україні очікується спекотна погода. Подекуди буде до +32 °С.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, що впродовж тижня від 2 до 6 червня в Україні буде спекотна погода. Очікуються шквали, грози та град.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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