Погода в Україні на тиждень 2–8 червня 2025 року — прогноз від метеоролога Ігоря Кібальчича

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Упродовж тижня від 2 до 8 червня в Україні буде переважно нестійка погода. Очікується спека.

Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде впродовж тижня

У західних областях тиждень розпочнеться з короткочасних дощів. Місцями будуть навіть грози. Удень така ж погода буде й у північних областях, в окремих населених пунктах можливі град і шквали до 15–20 м/с. На решті території України без опадів. Уночі та вранці місцями слабкий туман. Уночі вітер зі швидкістю 5–10 м/с буде змінних напрямків, удень — переважно південно-західний. Нічна температура триматиметься в межах +12...+17 °С, а денна — +22...+27 °С. Щоправда, у південних областях буде тепліше: уночі +16...+21 °С, удень +26...+31 °С.

У вівторок, 3 червня, дощі із грозами, а місцями сильні зливи, град і шквали 17–22 м/с будуть у західних, північних і місцями центральних областях. На півдні та сході істотних опадів не передбачається. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +15...+21 °С, удень піднімуться до +27...+32 °С. Прохолодніше буде на заході та північному заході: +20...+26 °С.

У середу, 4 червня, дощитиме в центральних і східних областях. Удень опади будуть ще й у Приазов'ї, Карпатах і на Прикарпатті. Місцями можливі грози, в окремих населених пунктах град. В інших регіонах без опадів. У західних областях вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме з південного заходу, а в інших регіонах — з півночі. Нічна температура повітря +11...+18 °С, але в північних областях місцями лише +7...+10 °С. Удень повітря прогріється до +22...+27 °С, а місцями на півдні — до +28...+31 °С.

У четвер, 5 червня, в більшості областей без опадів. Грозові зливи очікуються лише у другій половині дня в західних і північних регіонах. Уночі та вранці можливий слабкий туман. Уночі вітер зі швидкістю 5–10 м/с буде змінних напрямків, удень — південний або південно-західний. Уночі очікується зниження температури до +12...+17 °С, а вдень потеплішає до +25...+30 °С. Найспекотніше, до +30...+33 °С, буде на півдні та Прикарпатті.

У п'ятницю, 6 червня, грозові дощі, удень місцями із градом і шквалами до 17–24 м/с будуть у західних, центральних і північно-східних областях. На решті території переважно без опадів. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +13...+19 °С, удень піднімуться до +25...+30 °С, а в південних і центральних областях — до +30...+33 °С.

У суботу, 7 червня, уночі в північних, східних і центральних регіонах, а вдень ще на заході пройдуть грозові дощі, місцями значні. На решті території без опадів. Уночі та уранці можливий слабкий туман. Уночі буде вітер змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с, удень — західний і південно-західний, 5–10 м/с. Нічна температура очікується в межах +14...+19 °С, а денна — +27...+32 °С. На півдні місцями до +34 °С.

Уночі 8 червня в більшості західних, північних і центральних областей будуть грозові дощі, удень місцями град і шквали 17–22 м/с. В інших регіонах без істотних опадів. Переважно південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Уночі буде +14...+22 °С, удень у західних і північних областях — +17...+26 °С, а на решті території — +29...+34 °С.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, цьогорічне літо в Україні буде спекотним. Крім того, очікується підвищена грозова активність.

Також ми повідомляли, що в понеділок, 2 червня, у деяких регіонах України будуть короткочасні дощі. Місцями навіть можливі грози.