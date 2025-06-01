Погода в Україні на завтра від Укргідрометцентру

Чоловік йде під літнім дощем. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 2 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Зокрема, у деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 2 червня

У понеділок, 2 червня, в Україні прогнозується мінлива хмарність.

Крім того, вночі на Волині, Львівщині та Закарпатті, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та в Криму короткочасні дощі, місцями грози. Натомість на решті території буде сухо, без опадів.

У понеділок вітер у західних та північних областях південно-західний, у межах 7-12 м/с. На решті території вітер змінних напрямків, у межах 3-8 м/с.

За прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря вночі буде +11...+16 °С, у південній частині до +19 °С. Натомість вдень буде значно тепліше — +23...+28 °С.

У понеділок, 2 червня, в Карпатах вночі очікується до +7...+12 °С, вдень — +18...+23 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

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