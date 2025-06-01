Погода в Украине на завтра от Укргидрометцентра на завтра

Мужчина идет под летним дождем. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 2 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В частности, в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 2 июня

В понедельник, 2 июня, в Украине прогнозируется переменная облачность.

Кроме того, ночью на Волыни, Львовщине и Закарпатье, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Одесской областях и в Крыму кратковременные дожди, местами грозы. Зато на остальной территории будет сухо, без осадков.

В понедельник ветер в западных и северных областях юго-западный, в пределах 7-12 м/с. На остальной территории ветер переменных направлений, в пределах 3-8 м/с.

По прогнозам Укргидрометцентра, температура воздуха ночью будет +11...+16 °С, в южной части до +19 °С. Зато днем будет значительно теплее — +23...+28 °С.

В понедельник, 2 июня, в Карпатах ночью ожидается до +7...+12 °С, днем — +18...+23 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

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