Погода в Украине на завтра от Укргидрометцентра на завтра

В какие регионы лето принесет дожди — погода в Украине на завтра
В понедельник, 2 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В частности, в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине на 2 июня
В понедельник, 2 июня, в Украине прогнозируется переменная облачность.
Кроме того, ночью на Волыни, Львовщине и Закарпатье, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Одесской областях и в Крыму кратковременные дожди, местами грозы. Зато на остальной территории будет сухо, без осадков.
В понедельник ветер в западных и северных областях юго-западный, в пределах 7-12 м/с. На остальной территории ветер переменных направлений, в пределах 3-8 м/с.
По прогнозам Укргидрометцентра, температура воздуха ночью будет +11...+16 °С, в южной части до +19 °С. Зато днем будет значительно теплее — +23...+28 °С.
В понедельник, 2 июня, в Карпатах ночью ожидается до +7...+12 °С, днем — +18...+23 °С.
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