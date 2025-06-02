Погода в Украине на неделю 2–8 июня 2025 года — прогноз от метеоролога Игоря Кибальчича

Люди идут по улице во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В течение недели со 2 по 8 июня в Украине будет преимущественно неустойчивая погода. Ожидается жара.

Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

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Какая погода будет в течение недели

В западных областях неделя начнется с кратковременных дождей. Местами будут даже грозы. Днем такая же погода будет и в северных областях, в отдельных населенных пунктах возможны град и шквалы до 15–20 м/с. На остальной территории Украины без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ночью ветер со скоростью 5–10 м/с будет переменных направлений, днем — преимущественно юго-западный. Ночная температура будет держаться в пределах +12...+17 °С, а дневная — +22...+27 °С. Правда, в южных областях будет теплее: ночью +16...+21 °С, днем +26...+31 °С.

Во вторник, 3 июня, дожди с грозами, а местами сильные ливни, град и шквалы 17–22 м/с будут в западных, северных и местами центральных областях. На юге и востоке существенных осадков не предвидится. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +15...+21 °С, днем поднимутся до +27...+32 °С. Прохладнее будет на западе и северо-западе: +20...+26 °С.

В среду, 4 июня, дожди будут идти в центральных и восточных областях. Днем осадки будут еще и в Приазовье, Карпатах и на Прикарпатье. Местами возможны грозы, в отдельных населенных пунктах град. В остальных регионах без осадков. В западных областях ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с юго-запада, а в остальных регионах — с севера. Ночная температура воздуха +11...+18 °С, но в северных областях местами всего +7...+10 °С. Днем воздух прогреется до +22...+27 °С, а местами на юге — до +28...+31 °С.

В четверг, 5 июня, в большинстве областей без осадков. Грозовые ливни ожидаются только во второй половине дня в западных и северных регионах. Ночью и утром возможен слабый туман. Ночью ветер со скоростью 5–10 м/с будет переменных направлений, днем — южный или юго-западный. Ночью ожидается снижение температуры до +12...+17 °С, а днем потеплеет до +25...+30 °С. Жарче всего, до +30...+33 °С, будет на юге и Прикарпатье.

В пятницу, 6 июня, грозовые дожди, днем местами с градом и шквалами до 17–24 м/с будут в западных, центральных и северо-восточных областях. На остальной территории преимущественно без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до +13...+19 °С, днем поднимутся до +25...+30 °С, а в южных и центральных областях — до +30...+33 °С.

В субботу, 7 июня, ночью в северных, восточных и центральных регионах, а днем еще на западе пройдут грозовые дожди, местами значительные. На остальной территории без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ночью будет ветер переменных направлений со скоростью 3–8 м/с, днем — западный и юго-западный, 5–10 м/с. Ночная температура ожидается в пределах +14...+19 °С, а дневная — +27...+32 °С. На юге местами до +34 °С.

Ночью 8 июня в большинстве западных, северных и центральных областей будут грозовые дожди, днем местами град и шквалы 17–22 м/с. В остальных регионах без существенных осадков. Преимущественно юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночью будет +14...+22 °С, днем в западных и северных областях — +17...+26 °С, а на остальной территории — +29...+34 °С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, лето этого года в Украине будет жарким. Кроме того, ожидается повышенная грозовая активность.

Также мы сообщали, что в понедельник, 2 июня, в некоторых регионах Украины будут кратковременные дожди. Местами даже возможны грозы.