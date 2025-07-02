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Главная Метео Землю сегодня накрыла магнитная буря — чего ждать метеозависимым

Землю сегодня накрыла магнитная буря — чего ждать метеозависимым

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 14:56
Магнитные бури 2 июля — чего ждать метеозависимым
Женщина страдает от головной боли. Фото: Pexels
Ключові моменти Магнитные бури 2 июля Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

В среду, 2 июля, прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Такой уровень геомагнитной активности может вызвать незначительные сбои в работе энергетических систем, а также повлиять на людей, ориентацию мигрирующих птиц и животных.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 2 июля

Метеочувствительным и пожилым людям советуют быть внимательными к своему самочувствию, поскольку магнитная буря может вызвать дискомфорт или обострение хронических состояний.

В течение последних суток солнечная активность оставалась на низком уровне. Зафиксировано две вспышки класса B и пять — класса C, которые практически не оказывают влияния на Землю.

По прогнозам, геомагнитное поле в среду будет колебаться от нестабильного до уровня слабого шторма. Солнечная активность будет оставаться низкой, но не исключена вероятность вспышки класса M.

Солнечная активность на 2 июля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%
Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
Количество солнечных пятен — 40

Головний біль у жінки магнітні бурі
Головная боль у женщины. Фото: freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

  • установить режим сна;
  • выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
  • сбалансировать питание;
  • пить достаточное количество воды;
  • избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
  • обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Также отметим, что в некоторых регионах в течение следующих дней жара будет постепенно усиливаться.

Ранее мы сообщали, стоит ли ожидать жару выше +35 °С в ближайшее время.

космос самочувствие здоровье магнитные бури Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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