Магнитные бури 2 июля — чего ждать метеозависимым

Женщина страдает от головной боли. Фото: Pexels

В среду, 2 июля, прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Такой уровень геомагнитной активности может вызвать незначительные сбои в работе энергетических систем, а также повлиять на людей, ориентацию мигрирующих птиц и животных.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 2 июля

Метеочувствительным и пожилым людям советуют быть внимательными к своему самочувствию, поскольку магнитная буря может вызвать дискомфорт или обострение хронических состояний.

В течение последних суток солнечная активность оставалась на низком уровне. Зафиксировано две вспышки класса B и пять — класса C, которые практически не оказывают влияния на Землю.

По прогнозам, геомагнитное поле в среду будет колебаться от нестабильного до уровня слабого шторма. Солнечная активность будет оставаться низкой, но не исключена вероятность вспышки класса M.

Солнечная активность на 2 июля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 40

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

установить режим сна;

выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды;

избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Также отметим, что в некоторых регионах в течение следующих дней жара будет постепенно усиливаться.

Ранее мы сообщали, стоит ли ожидать жару выше +35 °С в ближайшее время.