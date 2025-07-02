Магнитные бури 2 июля — чего ждать метеозависимым

Землю сегодня накрыла магнитная буря — чего ждать метеозависимым
В среду, 2 июля, прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Такой уровень геомагнитной активности может вызвать незначительные сбои в работе энергетических систем, а также повлиять на людей, ориентацию мигрирующих птиц и животных.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 2 июля
Метеочувствительным и пожилым людям советуют быть внимательными к своему самочувствию, поскольку магнитная буря может вызвать дискомфорт или обострение хронических состояний.
В течение последних суток солнечная активность оставалась на низком уровне. Зафиксировано две вспышки класса B и пять — класса C, которые практически не оказывают влияния на Землю.
По прогнозам, геомагнитное поле в среду будет колебаться от нестабильного до уровня слабого шторма. Солнечная активность будет оставаться низкой, но не исключена вероятность вспышки класса M.
Солнечная активность на 2 июля:
Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%
Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
Количество солнечных пятен — 40
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:
- установить режим сна;
- выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды;
- избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.
Также отметим, что в некоторых регионах в течение следующих дней жара будет постепенно усиливаться.
Ранее мы сообщали, стоит ли ожидать жару выше +35 °С в ближайшее время.
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