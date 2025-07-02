Магнітні бурі 2 липня — чого чекати метеозалежним

Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

У середу, 2 липня, прогнозується слабка магнітна буря рівня G1. Такий рівень геомагнітної активності може спричинити незначні збої в роботі енергетичних систем, а також вплинути на людей, орієнтацію мігруючих птахів та тварин.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 2 липня

Метеочутливим та літнім людям радять бути уважними до свого самопочуття, оскільки магнітна буря може викликати дискомфорт або загострення хронічних станів.

Протягом останньої доби сонячна активність залишалася на низькому рівні. Зафіксовано два спалахи класу B та п’ять — класу C, які практично не мають впливу на Землю.

За прогнозами, геомагнітне поле в середу коливатиметься від нестабільного до рівня слабкого шторму. Сонячна активність залишатиметься низькою, але не виключена ймовірність спалаху класу M.

Сонячна активність на 2 липня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 40

Головний біль у жінки. Фото: freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

встановити режим сну;

виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води;

уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Також зазначимо, що у деяких регіонах впродовж наступних днів спека буде поступово підсилюватися.

Раніше ми повідомляли, чи варто очікувати на спеку вище +35 °С найближчим часом.