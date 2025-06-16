Магнитные бури 16 июня - прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Магнитных бурь в понедельник, 16 июня, не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Metoprog.

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Магнитные бури 16 июня

Солнечная активность за последние 24 часа была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С и четыре вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М6,8.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Из-за вспышки М6,8 могут быть радиопомехи на дневной стороне Земли и солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле Земли будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 16 июня:

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 61

Сильная головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Метеозависимые люди часто страдают от воздействия магнитных бурь. Обычно возникают следующие симптомы:

головная боль;

повышенная усталость и вялость;

бессонница;

повышенная раздражительность;

плохое самочувствие и людей, которые имеют сердечно-сосудистые и нервные заболевания.

Для того чтобы это влияние было неощутимым, следует поддерживать водный баланс, больше гулять на свежем воздухе, не нервничать, достаточно спать, избегать стрессов и хорошо питаться.

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