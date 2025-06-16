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Головна Метео Землю охопить магнітний шторм — що чекає метеозалежних сьогодні

Землю охопить магнітний шторм — що чекає метеозалежних сьогодні

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Дата публікації: 16 червня 2025 12:31
Магнітні бурі 16 червня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik
Ключові моменти Магнітні бурі 16 червня Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітних бур у понеділок, 16 червня, не очікується. Проте магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані.

Про це повідомляє Metoprog.

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Магнітні бурі 16 червня

Сонячна активність за останні 24 години була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С та чотири спалах класу М, найбільшим з яких став спалах М6,8.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Через спалах М6,8 можуть бути радіоперешкоди на денній стороні Землі та сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле Землі буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 16 червня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 61
Магнітні бурі прогноз
Сильний головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Метеозалежні люди часто страждають від впливу магнітних бур. Зазвичай виникають такі симптоми:

  • головний біль;
  • підвищена втома та млявість;
  • безсоння;
  • підвищена дратівливість;
  • погане самопочуття і людей, які мають серцево-судинні та нервові захворювання.

Для того, аби цей вплив був невідчутний, варто підтримувати водний баланс, більше гуляти на свіжому повітрі, не нервувати, достатньо спати, уникати стресів та добре харчуватися.

Раніше ми пояснювали, чим може загрожувати літня застуда та як уберегтися від неї.

Також публікували поради, що допоможуть впоратися з депресією та підтримати психічне здоров’я.

космос Сонце самопочуття здоров'я магнітні бурі Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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