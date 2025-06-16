Магнітні бурі 16 червня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Магнітних бур у понеділок, 16 червня, не очікується. Проте магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані.

Про це повідомляє Metoprog.

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Магнітні бурі 16 червня

Сонячна активність за останні 24 години була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С та чотири спалах класу М, найбільшим з яких став спалах М6,8.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Через спалах М6,8 можуть бути радіоперешкоди на денній стороні Землі та сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле Землі буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 16 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 61

Сильний головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Метеозалежні люди часто страждають від впливу магнітних бур. Зазвичай виникають такі симптоми:

головний біль;

підвищена втома та млявість;

безсоння;

підвищена дратівливість;

погане самопочуття і людей, які мають серцево-судинні та нервові захворювання.

Для того, аби цей вплив був невідчутний, варто підтримувати водний баланс, більше гуляти на свіжому повітрі, не нервувати, достатньо спати, уникати стресів та добре харчуватися.

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