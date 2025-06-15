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Главная Метео Землю накроет затяжная магнитная буря — прогноз на сегодня

Землю накроет затяжная магнитная буря — прогноз на сегодня

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Дата публикации 15 июня 2025 12:24
Магнитные бури 15 июня — прогноз для метеозависимых
Магнитная буря. Иллюстративное фото: Depositphotos
Ключові моменти Магнитные бури 14 июня Как магнитные бури влияют на самочувствие

В воскресенье, 15 июня, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря первого уровня G1. У метеозависимых может ухудшиться самочувствие.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 14 июня

Геомагнитные бури уровня G1 могут вызвать незначительные перебои в работе энергетических систем и повлиять на навигацию перелетных птиц и диких животных. Кроме того, такая буря может сказаться на самочувствии метеозависимых и пожилых людей - им стоит проявить осторожность и внимательно следить за своим здоровьем в этот день.

За последние сутки солнечная активность оставалась невысокой. На Солнце зафиксировано пять вспышек класса C и одна средней мощности — класса M1.2. Такая вспышка может вызвать слабые радиопомехи на дневной стороне Земли, а также вероятность незначительного солнечного радиационного шторма.

В воскресенье прогнозируется нестабильность геомагнитного поля - возможен слабый солнечный радиационный шторм. В целом солнечная активность будет оставаться низкой, но не исключены новые вспышки класса M.

Солнечная активность на 15 июня:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 54

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Есть несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие:

  • избегайте стрессов и перенапряжения;
  • спите минимум 7-8 часов и установите себе график;
  • поддерживайте водный баланс;
  • правильно питайтесь;
  • регулярные прогулки на свежем воздухе;
  • проводите меньше времени в гаджетах.

Ранее мы писали о вредных привычках, которые могут отталкивать людей и портить отношения с окружающими.

Также мы рассказывали о повседневных привычках, которые незаметно сокращают жизнь — и от которых лучше избавиться как можно скорее.

космос самочувствие здоровье магнитные бури Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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