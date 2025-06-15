Магнитные бури 15 июня — прогноз для метеозависимых

Землю накроет затяжная магнитная буря — прогноз на сегодня
В воскресенье, 15 июня, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря первого уровня G1. У метеозависимых может ухудшиться самочувствие.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 14 июня
Геомагнитные бури уровня G1 могут вызвать незначительные перебои в работе энергетических систем и повлиять на навигацию перелетных птиц и диких животных. Кроме того, такая буря может сказаться на самочувствии метеозависимых и пожилых людей - им стоит проявить осторожность и внимательно следить за своим здоровьем в этот день.
За последние сутки солнечная активность оставалась невысокой. На Солнце зафиксировано пять вспышек класса C и одна средней мощности — класса M1.2. Такая вспышка может вызвать слабые радиопомехи на дневной стороне Земли, а также вероятность незначительного солнечного радиационного шторма.
В воскресенье прогнозируется нестабильность геомагнитного поля - возможен слабый солнечный радиационный шторм. В целом солнечная активность будет оставаться низкой, но не исключены новые вспышки класса M.
Солнечная активность на 15 июня:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 54
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Есть несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие:
- избегайте стрессов и перенапряжения;
- спите минимум 7-8 часов и установите себе график;
- поддерживайте водный баланс;
- правильно питайтесь;
- регулярные прогулки на свежем воздухе;
- проводите меньше времени в гаджетах.
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