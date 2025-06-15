Магнітні бурі 15 червня — прогноз для метеозалежних

Магнітна буря. Ілюстративне фото: Depositphotos

У неділю, 15 червня, на Землі прогнозується слабка магнітна буря першого рівня G1. У метеозалежних може погіршитися самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 14 червня

Геомагнітні бурі рівня G1 можуть викликати незначні перебої в роботі енергетичних систем і вплинути на навігацію перелітних птахів і диких тварин. Окрім того, така буря може позначитися на самопочутті метеозалежних і літніх людей — їм варто проявити обережність і уважно стежити за своїм здоров’ям у цей день.

За останню добу сонячна активність залишалася невисокою. На Сонці зафіксовано п’ять спалахів класу C та один середньої потужності — класу M1.2. Такий спалах може спричинити слабкі радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також імовірність незначного сонячного радіаційного шторму.

У неділю прогнозується нестабільність геомагнітного поля — можливий слабкий сонячний радіаційний шторм. Загалом сонячна активність залишатиметься низькою, але не виключені нові спалахи класу M.

Сонячна активність на 15 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 54



Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Є кілька порад, яких варто дотримуватися, аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття:

уникайте стресів та перенапруження;

спіть мінімум 7-8 години та встановіть собі графік;

підтримуйте водний баланс;

правильно харчуйтесь;

регулярні прогулянки на свіжому повітрі;

проводьте менше часу у гаджетах.

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