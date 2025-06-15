Магнітні бурі 15 червня — прогноз для метеозалежних

Землю накриє затяжна магнітна буря — прогноз на сьогодні
У неділю, 15 червня, на Землі прогнозується слабка магнітна буря першого рівня G1. У метеозалежних може погіршитися самопочуття.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 14 червня
Геомагнітні бурі рівня G1 можуть викликати незначні перебої в роботі енергетичних систем і вплинути на навігацію перелітних птахів і диких тварин. Окрім того, така буря може позначитися на самопочутті метеозалежних і літніх людей — їм варто проявити обережність і уважно стежити за своїм здоров’ям у цей день.
За останню добу сонячна активність залишалася невисокою. На Сонці зафіксовано п’ять спалахів класу C та один середньої потужності — класу M1.2. Такий спалах може спричинити слабкі радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також імовірність незначного сонячного радіаційного шторму.
У неділю прогнозується нестабільність геомагнітного поля — можливий слабкий сонячний радіаційний шторм. Загалом сонячна активність залишатиметься низькою, але не виключені нові спалахи класу M.
Сонячна активність на 15 червня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 54
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Є кілька порад, яких варто дотримуватися, аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття:
- уникайте стресів та перенапруження;
- спіть мінімум 7-8 години та встановіть собі графік;
- підтримуйте водний баланс;
- правильно харчуйтесь;
- регулярні прогулянки на свіжому повітрі;
- проводьте менше часу у гаджетах.
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