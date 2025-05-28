Магнитные бури 28 мая — какой прогноз для метеозависимых

Землю накроет магнитная буря, она повлияет на здоровье — прогноз
В среду, 28 мая, Землю накроет слабая магнитная буря первого уровня (G1). Она может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 28 мая
Слабая магнитная буря уровня G1 может вызвать незначительные перебои в работе энергосетей, а также влиять на ориентацию птиц и животных во время миграций. Кроме того, магнитная активность такого уровня может сказаться на самочувствии людей, особенно пожилых и метеочувствительных — им стоит быть внимательными к своему здоровью в этот день.
За последние сутки солнечная активность оставалась на умеренном уровне. На Солнце зафиксировали две слабые вспышки класса B, пять средней силы вспышек класса C и две мощных — класса M, в частности самая сильная из них достигла уровня M2.9.
Вспышки M-класса считаются средними по мощности среди крупных солнечных вспышек. Если мощность достигает уровня M8.9, это может вызвать определенные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также потенциально вызвать солнечный радиационный шторм.
В среду ожидается, что геомагнитное поле будет колебаться от спокойного состояния до уровня слабой бури. Есть вероятность появления еще более мощных вспышек — класса X.
Солнечная активность на 28 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%
- Количество солнечных пятен — 26.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Есть несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие:
- избегайте стрессов и перенапряжения;
- спите минимум 7-8 часов и установите себе график;
- поддерживайте водный баланс;
- правильно питайтесь;
- регулярные прогулки на свежем воздухе;
- проводите меньше времени в гаджетах.
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