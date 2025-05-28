Магнітні бурі 28 травня — який прогноз для метеозалежних

Землю накриє магнітна буря, яка вплине на самопочуття — прогноз
У середу, 28 травня, Землю накриє слабка магнітна буря першого рівня (G1). Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 28 травня
Слабка магнітна буря рівня G1 може викликати незначні перебої в роботі енергомереж, а також впливати на орієнтацію птахів і тварин під час міграцій. Крім того, магнітна активність такого рівня може позначитися на самопочутті людей, особливо літніх та метеочутливих — їм варто бути уважними до свого здоров’я цього дня.
За останню добу сонячна активність залишалася на помірному рівні. На Сонці зафіксували два слабкі спалахи класу B, п’ять середньої сили спалахів класу C та два потужніших — класу M, зокрема найсильніший із них досяг рівня M2.9.
Спалахи M-класу вважаються середніми за потужністю серед великих сонячних спалахів. Якщо потужність сягає рівня M8.9, це може спричинити певні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також потенційно викликати сонячний радіаційний шторм.
У середу очікується, що геомагнітне поле буде коливатися від спокійного стану до рівня слабкої бурі. Є ймовірність появи ще потужніших спалахів — класу X.
Сонячна активність на 28 травня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%
- Кількість сонячних плям — 26.
Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Є кілька порад, яких варто дотримуватися, аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття:
- уникайте стресів та перенапруження;
- спіть мінімум 7-8 години та встановіть собі графік;
- підтримуйте водний баланс;
- правильно харчуйтесь;
- регулярні прогулянки на свіжому повітрі;
- проводьте менше часу у гаджетах.
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