Магнітні бурі 28 травня — який прогноз для метеозалежних

Жінка відчуває головний біль. Фото: freepik

У середу, 28 травня, Землю накриє слабка магнітна буря першого рівня (G1). Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 28 травня

Слабка магнітна буря рівня G1 може викликати незначні перебої в роботі енергомереж, а також впливати на орієнтацію птахів і тварин під час міграцій. Крім того, магнітна активність такого рівня може позначитися на самопочутті людей, особливо літніх та метеочутливих — їм варто бути уважними до свого здоров’я цього дня.

За останню добу сонячна активність залишалася на помірному рівні. На Сонці зафіксували два слабкі спалахи класу B, п’ять середньої сили спалахів класу C та два потужніших — класу M, зокрема найсильніший із них досяг рівня M2.9.

Спалахи M-класу вважаються середніми за потужністю серед великих сонячних спалахів. Якщо потужність сягає рівня M8.9, це може спричинити певні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також потенційно викликати сонячний радіаційний шторм.

У середу очікується, що геомагнітне поле буде коливатися від спокійного стану до рівня слабкої бурі. Є ймовірність появи ще потужніших спалахів — класу X.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 28 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%

Кількість сонячних плям — 26.

Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Є кілька порад, яких варто дотримуватися, аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття:

уникайте стресів та перенапруження;

спіть мінімум 7-8 години та встановіть собі графік;

підтримуйте водний баланс;

правильно харчуйтесь;

регулярні прогулянки на свіжому повітрі;

проводьте менше часу у гаджетах.

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