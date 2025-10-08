Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Земля в возбужденном состоянии — прогноз магнитных бурь сегодня

Земля в возбужденном состоянии — прогноз магнитных бурь сегодня

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 11:51
Магнитные бури 8 октября — какие последствия для метеозависимых
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Магнитосфера Земли в среду, 8 октября, будет в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 8 октября

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло три вспышки класса С, но они практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки М-класса и с небольшой вероятностью вспышки X-класса.

Магнітні бурі 8 жовтня
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 8 октября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 31.

Как уберечься метеозависимым

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно на людей с проблемами сердца, сосудов, давлением или повышенной тревожностью. Для того, чтобы уменьшить влияние, стоит придерживаться нескольких простых советов:

  • здоровый сон,
  • полноценный отдых,
  • меньше стресса,
  • прогулки на свежем воздухе,
  • здоровое питание,
  • водный баланс,
  • пить травяные чаи,
  • умеренные, но регулярные физические активности.

Напомним, в Австралии открыли новейшую антенну для дальней космической связи. Ее диаметр — 35 метров.

Кроме того, NASA планирует построить деревню на Луне. Проект смогут реализовать до 2035 года.

космос Солнце магнитные бури головная боль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации