Магнитные бури 8 октября — какие последствия для метеозависимых

Земля в возбужденном состоянии — прогноз магнитных бурь сегодня
Магнитосфера Земли в среду, 8 октября, будет в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 8 октября
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло три вспышки класса С, но они практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки М-класса и с небольшой вероятностью вспышки X-класса.
Солнечная активность на 8 октября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 31.
Как уберечься метеозависимым
Магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно на людей с проблемами сердца, сосудов, давлением или повышенной тревожностью. Для того, чтобы уменьшить влияние, стоит придерживаться нескольких простых советов:
- здоровый сон,
- полноценный отдых,
- меньше стресса,
- прогулки на свежем воздухе,
- здоровое питание,
- водный баланс,
- пить травяные чаи,
- умеренные, но регулярные физические активности.
