Магнитные бури 8 октября — какие последствия для метеозависимых

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Магнитосфера Земли в среду, 8 октября, будет в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 8 октября

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло три вспышки класса С, но они практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки М-класса и с небольшой вероятностью вспышки X-класса.

Солнечная активность на 8 октября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 31.

Как уберечься метеозависимым

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно на людей с проблемами сердца, сосудов, давлением или повышенной тревожностью. Для того, чтобы уменьшить влияние, стоит придерживаться нескольких простых советов:

здоровый сон,

полноценный отдых,

меньше стресса,

прогулки на свежем воздухе,

здоровое питание,

водный баланс,

пить травяные чаи,

умеренные, но регулярные физические активности.

