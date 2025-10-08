Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур сьогодні

Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 11:51
Магнітні бурі 8 жовтня — які наслідки для метеозалежних
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Магнітосфера Землі у середу, 8 жовтня, буде у збудженому стані. Однак суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 8 жовтня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося три спалахи класу С, але вони практично не впливають на Землю. 

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху М-класу і з невеликою ймовірністю спалаху X-класу.

Магнітні бурі 8 жовтня
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 8 жовтня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 31.

Як вберегтися метеозалежним

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, особливо на людей із проблемами серця, судин, тиском чи підвищеною тривожністю. Для того, аби зменшити вплив, варто дотримуватися кількох простих порад:

  • здоровий сон,
  • повноцінний відпочинок,
  • менше стресу,
  • прогулянки на свіжому повітрі,
  • здорове харчування,
  • водний баланс,
  • пити трав'яні чаї,
  • помірні, але регулярні фізичні активності.

Нагадаємо, в Австралії відкрили новітню антену для далекого космічного зв'язку. Її діаметр — 35 метрів. 

Крім того, NASA планує побудувати село на Місяці. Проєкт зможуть реалізувати до 2035 року.

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації