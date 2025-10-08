Магнітні бурі 8 жовтня — які наслідки для метеозалежних

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Магнітосфера Землі у середу, 8 жовтня, буде у збудженому стані. Однак суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 8 жовтня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося три спалахи класу С, але вони практично не впливають на Землю.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху М-класу і з невеликою ймовірністю спалаху X-класу.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 8 жовтня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 31.

Як вберегтися метеозалежним

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, особливо на людей із проблемами серця, судин, тиском чи підвищеною тривожністю. Для того, аби зменшити вплив, варто дотримуватися кількох простих порад:

здоровий сон,

повноцінний відпочинок,

менше стресу,

прогулянки на свіжому повітрі,

здорове харчування,

водний баланс,

пити трав'яні чаї,

помірні, але регулярні фізичні активності.

Нагадаємо, в Австралії відкрили новітню антену для далекого космічного зв'язку. Її діаметр — 35 метрів.

Крім того, NASA планує побудувати село на Місяці. Проєкт зможуть реалізувати до 2035 року.