Прогноз магнитных бурь 12 августа — чего ждать метеозависимым

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Магнитосфера Земли во вторник, 12 августа, будет находиться в возбужденном состоянии. Но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 12 августа

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне. За это время на Солнце зафиксировано три вспышки класса C и четыре вспышки класса M, самая большая из которых М2,2.

Солнечные вспышки M-класса относятся к средним по мощности. Вспышка М2,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться умеренной с небольшой вероятностью возникновения вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 12 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 50.

Как улучшить самочувствие

Предупреждения о магнитных бурях помогают заранее контролировать факторы риска и подготовиться к чрезмерной солнечной активности. Чтобы минимально почувствовать влияние магнитных бурь на организм нужно:

спать 7-8 часов,

много гулять на свежем воздухе,

отказаться от вредных привычек, в частности, курения и алкоголя,

меньше употреблять кофеина,

заниматься спортом,

делать дыхательные упражнения,

проветривать дом,

регулярно принимать лекарства при хронических заболеваниях.

