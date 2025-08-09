Відео
Головна Метео Над Україною зійшла Осетрова повня — фото небесного явища

Над Україною зійшла Осетрова повня — фото небесного явища

Дата публікації: 9 серпня 2025 23:38
Осетрова повня над Україною ввечері 9 серпня 2025 року — фото
Осетрова повня над Києвом. Фото: КИЇВ24

Увечері в суботу, 9 серпня, у небі над Україною зійшла Осетрова повня. Так називається явище, яке виникає, коли Місяця, перебуваючи у протилежних знаках зодіаку, повністю освітлюється Сонцем.

Світлини небесного явища поширили очевидці в соцмережах.

Читайте також:
Осетрова повня над Україною
Осетрова повня в небі. Фото: ТСН

Що відомо про Осетрову повню

Осетровою повня називається, тому що саме в серпні корінні американці раніше ловили рибу, зокрема й осетрів.

Осетрова повня в небі
Осетрова повня над Україною. Фото: КИЇВ24
Осетрова повня над Україною
Осетрова повня в небі. Фото: ТСН

Цього серпня Місяць буде у Водолії, а Сонце — у Леві. Через контраст світла сяйво повні яскравіше, ніж у звичайні ночі. Це може впливати на якість сну та самопочуття людей.

Осетрова повня над Україною
Осетрова повня. Фото: ТСН
Осетрова повня в небі над Україною
Осетрова повня. Фото: ТСН

Нагадаємо, у першій половині червня в Україні спостерігали Полуничний Місяць. Повня в небі була жовто-помаранчевого кольору.

Також ми повідомляли, що повня 10 липня буде сприятливим періодом для здійснення мрій одного зі знаків зодіаку. Йдеться про Левів.

космос повний місяць небесні явища місяць ніч
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
