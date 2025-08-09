Осетрова повня над Україною ввечері 9 серпня 2025 року — фото

Над Україною зійшла Осетрова повня — фото небесного явища
Увечері в суботу, 9 серпня, у небі над Україною зійшла Осетрова повня. Так називається явище, яке виникає, коли Місяця, перебуваючи у протилежних знаках зодіаку, повністю освітлюється Сонцем.
Світлини небесного явища поширили очевидці в соцмережах.
Що відомо про Осетрову повню
Осетровою повня називається, тому що саме в серпні корінні американці раніше ловили рибу, зокрема й осетрів.
Цього серпня Місяць буде у Водолії, а Сонце — у Леві. Через контраст світла сяйво повні яскравіше, ніж у звичайні ночі. Це може впливати на якість сну та самопочуття людей.
Нагадаємо, у першій половині червня в Україні спостерігали Полуничний Місяць. Повня в небі була жовто-помаранчевого кольору.
Також ми повідомляли, що повня 10 липня буде сприятливим періодом для здійснення мрій одного зі знаків зодіаку. Йдеться про Левів.
Читайте Новини.LIVE!