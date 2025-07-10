Повня 10 липня 2025 — якому знаку Зодіаку чекати на здійснення мрій

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Повня у знаку Козерога, яку ми зустрічаємо вже 10 липня, буде особливо потужною, несучи нестримний потік енергії. Всесвіт буквально підштовхуватиме нас до реалізації задуманого. І саме у цей час один знак Зодіаку отримає шанс здійснити те, про що довго мріяв.

Кому зі знаків Зодіаку повня 10 липня принесе здійснення заповітних мрій та бажань — читайте у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Повний Місяць втілить мрії цього знаку Зодіаку

Очікувати, що мрії почнуть збуватися, слід тим, хто народився від енергійним та впевненим знаком Лева. Цього разу зірки готують для вас не просто приємну несподіванку, а справжній прорив — у тій сфері, де ви вже почали втрачати надію.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

За словами астрологів, повний Місяць у Козерозі активує вашу зону роботи, визнання і щоденних зусиль. Те, над чим ви старанно працювали останні тижні або навіть місяці, нарешті дасть результат.

Ви можете отримати підвищення, виграти конкурс, завершити важливий проєкт або побачити реальні плоди своєї праці. Не менш важливо, що ця повня допоможе вам нарешті повірити: ви справді цього варті.

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