Полнолуние 10 июля 2025 — какому знаку Зодиака ждать исполнения мечт

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Полнолуние в знаке Козерога, которое мы встречаем уже 10 июля, будет особенно мощным, неся неудержимый поток энергии. Вселенная буквально будет подталкивать нас к реализации задуманного. И именно в это время один знак Зодиака получит шанс осуществить то, о чем долго мечтал.

Кому из знаков Зодиака полнолуние 10 июля принесет осуществление заветных мечтаний и желаний — читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Ожидать, что мечты начнут сбываться, следует тем, кто родился под энергичным и уверенным знаком Льва. На этот раз звезды готовят для вас не просто приятную неожиданность, а настоящий прорыв — в той сфере, где вы уже начали терять надежду.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

По словам астрологов, полная Луна в Козероге активирует вашу зону работы, признания и ежедневных усилий. То, над чем вы усердно трудились последние недели или даже месяцы, наконец-то даст результат.

Вы можете получить повышение, выиграть конкурс, завершить важный проект или увидеть реальные плоды своего труда. Не менее важно, что это полнолуние поможет вам наконец поверить: вы действительно этого достойны.

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