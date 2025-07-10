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Главная Праздники Мечты одного знака Зодиака станут реальностью в это полнолуние

Мечты одного знака Зодиака станут реальностью в это полнолуние

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Дата публикации 10 июля 2025 08:03
Полнолуние 10 июля 2025 — какому знаку Зодиака ждать исполнения мечт
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Полнолуние в знаке Козерога, которое мы встречаем уже 10 июля, будет особенно мощным, неся неудержимый поток энергии. Вселенная буквально будет подталкивать нас к реализации задуманного. И именно в это время один знак Зодиака получит шанс осуществить то, о чем долго мечтал.

Кому из знаков Зодиака полнолуние 10 июля принесет осуществление заветных мечтаний и желаний — читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Полнолуние воплотит мечты этого знака Зодиака

Ожидать, что мечты начнут сбываться, следует тем, кто родился под энергичным и уверенным знаком Льва. На этот раз звезды готовят для вас не просто приятную неожиданность, а настоящий прорыв — в той сфере, где вы уже начали терять надежду.

 

Якому знаку Зодіаку повня 10 липня принесе здійснення заповітних мрій — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

По словам астрологов, полная Луна в Козероге активирует вашу зону работы, признания и ежедневных усилий. То, над чем вы усердно трудились последние недели или даже месяцы, наконец-то даст результат.

Вы можете получить повышение, выиграть конкурс, завершить важный проект или увидеть реальные плоды своего труда. Не менее важно, что это полнолуние поможет вам наконец поверить: вы действительно этого достойны.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака предстанут перед судьбоносным решением в полнолуние 10 июля.

Напомним, мы писали, кто из знаков Зодиака попадет в плен хаоса с 9 по 11 июля 2025 года.

Также мы делились, кто из знаков Зодиака будет иметь бешеную удачу с 7 по 13 июля.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака мечты полнолуние
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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