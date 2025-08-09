Осетровое полнолуние над Украиной вечером 9 августа 2025 года — фото

Осетровое полнолуние над Киевом. Фото: КИЇВ24

Вечером в субботу, 9 августа, в небе над Украиной взошло Осетровое полнолуние. Так называется явление, которое возникает, когда Луна, находясь в противоположных знаках зодиака, полностью освещается Солнцем.

Фотографии небесного явления распространили очевидцы в соцсетях.

Что известно об Осетровом полнолунии

Осетровым полнолуние называется, потому что именно в августе коренные американцы раньше ловили рыбу, в том числе и осетров.

В этом августе Луна будет в Водолее, а Солнце — во Льве. Из-за контраста света сияние полнолуния ярче, чем в обычные ночи. Это может влиять на качество сна и самочувствие людей.

Напомним, в первой половине июня в Украине наблюдали Клубничный Месяц. Полнолуние в небе было желто-оранжевого цвета.

Также мы сообщали, что полнолуние 10 июля будет благоприятным периодом для исполнения желаний одного из знаков зодиака. Речь идет о Львах.