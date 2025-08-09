Осетровое полнолуние над Украиной вечером 9 августа 2025 года — фото

Над Украиной взошло Осетровое полнолуние — фото небесного явления
Вечером в субботу, 9 августа, в небе над Украиной взошло Осетровое полнолуние. Так называется явление, которое возникает, когда Луна, находясь в противоположных знаках зодиака, полностью освещается Солнцем.
Фотографии небесного явления распространили очевидцы в соцсетях.
Что известно об Осетровом полнолунии
Осетровым полнолуние называется, потому что именно в августе коренные американцы раньше ловили рыбу, в том числе и осетров.
В этом августе Луна будет в Водолее, а Солнце — во Льве. Из-за контраста света сияние полнолуния ярче, чем в обычные ночи. Это может влиять на качество сна и самочувствие людей.
Напомним, в первой половине июня в Украине наблюдали Клубничный Месяц. Полнолуние в небе было желто-оранжевого цвета.
Также мы сообщали, что полнолуние 10 июля будет благоприятным периодом для исполнения желаний одного из знаков зодиака. Речь идет о Львах.
