Над Україною в ніч проти 11 червня 2025 року можна побачити "Полуничний" Місяць — фото

Над Україною зійшла "Полунична" повня — фото
Пізно ввечері 10 червня над Україною з'явилася повня жовто-помаранчевого кольору. Таке явище називається "Полуничним" Місяцем.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Що відомо про "Полуничний" Місяць
За даними Sky at Night Magazine, назву "Полуничний" повному Місяцю, який з'являється на небі в червні, дали індіанці Північної Америки, адже для них його поява символізувала початок сезону збору дикої полуниці.
Цьогоріч свого піку "Полуничний" Місяць досягне 11 червня о 09:44 за київським часом, але найбільш чітко в небі його було видно одразу після появи над горизонтом: увечері 10 червня.
За словами астрономів, рівень проходження повні цього року буде нижче, ніж це було багато років поспіль. Через це небесне тіло здаватиметься більшим, ніж зазвичай. Колір повні залежатиме від того, як під час проходження через атмосферу розсіюватиметься світло. Може бути навіть червонуватого відтінку.
Нагадаємо, 21 червня в Україні буде літнє сонцестояння. Цей день буде найдовшим днем року.
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