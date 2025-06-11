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Головна Метео Над Україною зійшла "Полунична" повня — фото

Над Україною зійшла "Полунична" повня — фото

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 02:27
Над Україною в ніч проти 11 червня 2025 року можна побачити "Полуничний" Місяць — фото
"Полунична" повня над Україною. Фото: Новини.LIVE

Пізно ввечері 10 червня над Україною з'явилася повня жовто-помаранчевого кольору. Таке явище називається "Полуничним" Місяцем.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що відомо про "Полуничний" Місяць

За даними Sky at Night Magazine, назву "Полуничний" повному Місяцю, який з'являється на небі в червні, дали індіанці Північної Америки, адже для них його поява символізувала початок сезону збору дикої полуниці.

"Полуничний" Місяць у ніч проти 11 червня 2025 року
"Полуничний" Місяць. Фото: Новини.LIVE
"Полунична" повня над Львівщиною в ніч проти 11 червня 2025 року
"Полуничний" Місяць над Львівською областю. Фото: Анастасія Кушпіт/24 канал
"Полунична" повня над Львовом в ніч проти 11 червня 2025 року
"Полуничний" Місяць над Львовом. Фото: Назарій Лазур/24 канал

Цьогоріч свого піку "Полуничний" Місяць досягне 11 червня о 09:44 за київським часом, але найбільш чітко в небі його було видно одразу після появи над горизонтом: увечері 10 червня.

"Полуничний" Місяць над Україною в ніч проти 11 червня 2025 року
"Полуничний" Місяць. Фото: Новини.LIVE
"Полунична" повня над Львовом у ніч проти 11 червня 2025 року
"Полуничний" Місяць над Львовом. Фото: Олесь Друкач
"Полунична" повня над Рівненщиною в ніч проти 11 червня 2025 року
"Полуничний" Місяць над Рівненщиною. Фото: Софія Рожик/24 канал

За словами астрономів, рівень проходження повні цього року буде нижче, ніж це було багато років поспіль. Через це небесне тіло здаватиметься більшим, ніж зазвичай. Колір повні залежатиме від того, як під час проходження через атмосферу розсіюватиметься світло. Може бути навіть червонуватого відтінку.

"Полунична" повня над Одесою в ніч проти 11 червня 2025 року
"Полуничний" Місяць над Одесою. Фото: Telegram-канал "ХО"

Нагадаємо, 21 червня в Україні буде літнє сонцестояння. Цей день буде найдовшим днем року.

Також ми повідомляли, що наприкінці травня в Одеській області відчули два землетруси, які сталися в Румунії. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

космос фото небесні явища місяць повня
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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