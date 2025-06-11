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Над Украиной взошло "Клубничное" полнолуние — фото

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 02:27
Над Украиной в ночь на 11 июня 2025 года можно увидеть "Клубничную" Луну — фото
"Клубничное" полнолуние над Украиной. Фото: Новини.LIVE

Поздно вечером 10 июня над Украиной появилось полнолуние желто-оранжевого цвета. Такое явление называется "Клубничной" Луной.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Что известно о "Клубничной" Луне

По данным Sky at Night Magazine, название "Клубничная" полной Луне, которая появляется на небе в июне, дали индейцы Северной Америки, ведь для них ее появление символизировало начало сезона сбора дикой клубники.

"Полуничний" Місяць у ніч проти 11 червня 2025 року
"Клубничная" Луна. Фото: Новини.LIVE
"Полунична" повня над Львівщиною в ніч проти 11 червня 2025 року
"Клубничная" Луна над Львовской областью. Фото: Анастасия Кушпит/24 канал
"Полунична" повня над Львовом в ніч проти 11 червня 2025 року
"Клубничная" Луна над Львовом. Фото: Назарий Лазурь/24 канал

В этом году своего пика "Клубничная" Луна достигнет 11 июня в 09:44 по киевскому времени, но наиболее четко в небе ее было видно сразу после появления над горизонтом: вечером 10 июня.

"Полуничний" Місяць над Україною в ніч проти 11 червня 2025 року
"Клубничная" Луна. Фото: Новини.LIVE
"Полунична" повня над Львовом у ніч проти 11 червня 2025 року
"Клубничная" Луна над Львовом. Фото: Олесь Друкач
"Полунична" повня над Рівненщиною в ніч проти 11 червня 2025 року
"Клубничная" Луна над Ровенской областью. Фото: София Рожик/24 канал

По словам астрономов, уровень прохождения полнолуния в этом году будет ниже, чем это было много лет подряд. Из-за этого небесное тело будет казаться большим, чем обычно. Цвет полнолуния будет зависеть от того, как во время прохождения через атмосферу будет рассеиваться свет. Может быть даже красноватого оттенка.

"Полунична" повня над Одесою в ніч проти 11 червня 2025 року
"Клубничная" Луна над Одессой. Фото: Telegram-канал "ХО"

Напомним, 21 июня в Украине будет летнее солнцестояние. Этот день будет самым длинным днем года.

Также мы сообщали, что в конце мая в Одесской области ощутили два землетрясения, которые произошли в Румынии. Обошлось без разрушений и пострадавших.

космос фото небесные явления месяц полнолуние
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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