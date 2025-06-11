Над Украиной в ночь на 11 июня 2025 года можно увидеть "Клубничную" Луну — фото

"Клубничное" полнолуние над Украиной. Фото: Новини.LIVE

Поздно вечером 10 июня над Украиной появилось полнолуние желто-оранжевого цвета. Такое явление называется "Клубничной" Луной.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Что известно о "Клубничной" Луне

По данным Sky at Night Magazine, название "Клубничная" полной Луне, которая появляется на небе в июне, дали индейцы Северной Америки, ведь для них ее появление символизировало начало сезона сбора дикой клубники.

"Клубничная" Луна. Фото: Новини.LIVE

"Клубничная" Луна над Львовской областью. Фото: Анастасия Кушпит/24 канал

"Клубничная" Луна над Львовом. Фото: Назарий Лазурь/24 канал

В этом году своего пика "Клубничная" Луна достигнет 11 июня в 09:44 по киевскому времени, но наиболее четко в небе ее было видно сразу после появления над горизонтом: вечером 10 июня.

"Клубничная" Луна. Фото: Новини.LIVE

"Клубничная" Луна над Львовом. Фото: Олесь Друкач

"Клубничная" Луна над Ровенской областью. Фото: София Рожик/24 канал

По словам астрономов, уровень прохождения полнолуния в этом году будет ниже, чем это было много лет подряд. Из-за этого небесное тело будет казаться большим, чем обычно. Цвет полнолуния будет зависеть от того, как во время прохождения через атмосферу будет рассеиваться свет. Может быть даже красноватого оттенка.

"Клубничная" Луна над Одессой. Фото: Telegram-канал "ХО"

Напомним, 21 июня в Украине будет летнее солнцестояние. Этот день будет самым длинным днем года.

Также мы сообщали, что в конце мая в Одесской области ощутили два землетрясения, которые произошли в Румынии. Обошлось без разрушений и пострадавших.