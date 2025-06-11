Над Украиной в ночь на 11 июня 2025 года можно увидеть "Клубничную" Луну — фото

Над Украиной взошло "Клубничное" полнолуние — фото
Поздно вечером 10 июня над Украиной появилось полнолуние желто-оранжевого цвета. Такое явление называется "Клубничной" Луной.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Что известно о "Клубничной" Луне
По данным Sky at Night Magazine, название "Клубничная" полной Луне, которая появляется на небе в июне, дали индейцы Северной Америки, ведь для них ее появление символизировало начало сезона сбора дикой клубники.
В этом году своего пика "Клубничная" Луна достигнет 11 июня в 09:44 по киевскому времени, но наиболее четко в небе ее было видно сразу после появления над горизонтом: вечером 10 июня.
По словам астрономов, уровень прохождения полнолуния в этом году будет ниже, чем это было много лет подряд. Из-за этого небесное тело будет казаться большим, чем обычно. Цвет полнолуния будет зависеть от того, как во время прохождения через атмосферу будет рассеиваться свет. Может быть даже красноватого оттенка.
Напомним, 21 июня в Украине будет летнее солнцестояние. Этот день будет самым длинным днем года.
Также мы сообщали, что в конце мая в Одесской области ощутили два землетрясения, которые произошли в Румынии. Обошлось без разрушений и пострадавших.
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