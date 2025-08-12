Прогноз магнітних бур 12 серпня — чого чекати метеозалежним

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Магнітосфера Землі у вівторок, 12 серпня, знаходитиметься у збудженому стані. Але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 12 серпня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні. За цей час на Сонці зафіксовано три спалахи класу C та чотири спалахи класу M, найбільший з яких М2,2.

Сонячні спалахи M-класу належать до середніх за потужністю. Спалах М2,2 може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься помірною із невеликою ймовірністю виникнення спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 12 серпня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 50.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як покращити самопочуття

Попередження про магнітні бурі допомагають заздалегідь контролювати фактори ризику та підготуватись до надмірної сонячної активності. Аби мінімально відчути вплив магнітних бур на організм потрібно:

спати 7-8 годин,

багато гуляти на свіжому повітрі,

відмовитись від шкідливих звичок, зокрема, куріння та алкоголю,

менше вживати кофеїну,

займатися спортом,

робити дихальні вправи,

провітрювати будинок,

регулярно приймати ліки при хронічних захворюваннях.

Нагадаємо, 9 серпня над Україною зійшла Осетрова повня. Так називається явище, яке виникає, коли Місяця, перебуваючи у протилежних знаках зодіаку, повністю освітлюється Сонцем.

Також ми писали, що вчені знайшли планету Kepler-725c, де можливе життя. Для цього астрономи застосували революційний метод спостереження.