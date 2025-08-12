Відео
Головна Метео Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур сьогодні

Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 11:59
Прогноз магнітних бур 12 серпня — чого чекати метеозалежним
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Магнітосфера Землі у вівторок, 12 серпня, знаходитиметься у збудженому стані. Але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog

Читайте також:

Магнітні бурі 12 серпня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні. За цей час на Сонці зафіксовано три спалахи класу C та чотири спалахи класу M, найбільший з яких М2,2.

Сонячні спалахи M-класу належать до середніх за потужністю. Спалах М2,2 може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься помірною із невеликою ймовірністю виникнення спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 12 серпня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 50.
Як покращити самопочуття

Попередження про магнітні бурі допомагають заздалегідь контролювати фактори ризику та підготуватись до надмірної сонячної активності. Аби мінімально відчути вплив магнітних бур на організм потрібно:

  • спати 7-8 годин,
  • багато гуляти на свіжому повітрі,
  • відмовитись від шкідливих звичок, зокрема, куріння та алкоголю,
  • менше вживати кофеїну,
  • займатися спортом,
  • робити дихальні вправи,
  • провітрювати будинок,
  • регулярно приймати ліки при хронічних захворюваннях. 

Нагадаємо, 9 серпня над Україною зійшла Осетрова повня. Так називається явище, яке виникає, коли Місяця, перебуваючи у протилежних знаках зодіаку, повністю освітлюється Сонцем.

Також ми писали, що вчені знайшли планету Kepler-725c, де можливе життя. Для цього астрономи застосували революційний метод спостереження.

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
