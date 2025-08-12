Прогноз магнітних бур 12 серпня — чого чекати метеозалежним

Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур сьогодні
Магнітосфера Землі у вівторок, 12 серпня, знаходитиметься у збудженому стані. Але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 12 серпня
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на помірному рівні. За цей час на Сонці зафіксовано три спалахи класу C та чотири спалахи класу M, найбільший з яких М2,2.
Сонячні спалахи M-класу належать до середніх за потужністю. Спалах М2,2 може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься помірною із невеликою ймовірністю виникнення спалаху Х-класу.
Сонячна активність на 12 серпня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 50.
Як покращити самопочуття
Попередження про магнітні бурі допомагають заздалегідь контролювати фактори ризику та підготуватись до надмірної сонячної активності. Аби мінімально відчути вплив магнітних бур на організм потрібно:
- спати 7-8 годин,
- багато гуляти на свіжому повітрі,
- відмовитись від шкідливих звичок, зокрема, куріння та алкоголю,
- менше вживати кофеїну,
- займатися спортом,
- робити дихальні вправи,
- провітрювати будинок,
- регулярно приймати ліки при хронічних захворюваннях.
