Земля в возбужденном состоянии — прогноз магнитных бурь

Земля в возбужденном состоянии — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 13:23
Магнитные бури 4 октября - прогноз и возможные последствия
Головная боль. Фото: Depositphotos

В субботу, 4 октября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщил Meteoprog.

Солнечная активность и прогноз

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,2.

Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

"Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки Х-класса", говорится в сообщении.

Солнечная активность на 3 октября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма 10%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса 60%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса 15%.
  • Количество солнечных пятен 69.

Как магнитные бури могут влиять на здоровье людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
