Прогноз погоды в Украине на завтра 4 октября от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Погода в Украине завтра, 4 октября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют местами дожди и мокрый снег. Кроме того, возможны сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Погода на завтра от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что ночью в большинстве западных, Одесской и Винницкой областях, а днем в Украине, кроме востока, ожидаются умеренные дожди. В Одесской области, днем на Николаевщине и Херсонщине местами значительные осадки с грозами. В северной части прогнозируется небольшой дождь.

Ветер будет преимущественно юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью на юго-востоке и днем на востоке местами возможны порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +12...+17 °С, а на востоке и юге — до +20 °С.

На высокогорье Карпат ожидается дождь, а ночью с мокрым снегом. Температура ночью около 0 °С, днем +1...+6 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик отметила, что холоднее всего будет на западе, а теплее всего — на востоке и юго-востоке.

Температура воздуха:

в западных областях — +9...+12 °С;

в северных — +12...+14 °С;

в центральных — +12...+18 °С;

в южных +15...+19 °С, в Крыму до +20 °С;

в восточных +15...+18 °С.

Дожди ожидаются в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Вечером осадки распространятся на центральную часть и на север страны.

Погода в Киеве 4 октября

В столице завтра вечером возможен небольшой дождь. Там температура воздуха будет +14...+15 °С.

Напомним, Карпаты засыпало снегом. Спасатели призывают туристов не подниматься на высокогорье.

А в Одессе завтра ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дождь, грозы и порывы ветра.