Прогноз погоди в Україні на завтра 4 жовтня від Укргідрометцентра та Наталки Діденко

Дощі, грози й мокрий сніг — якою буде погода в Україні завтра
Погода в Україні завтра, 4 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують місцями дощі та мокрий сніг. Крім того, можливі сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Погода на завтра від Укргідрометцентра
Синоптики розповіли, що вночі у більшості західних, Одеській та Вінницькій областях, а вдень в Україні, крім сходу, очікуються помірні дощі. На Одещині, вдень на Миколаївщині та Херсонщині місцями значні опади з грозами. У північній частині прогнозується невеликий дощ.
Вітер буде переважно південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вночі на південному сході та вдень на сході місцями можливі пориви до 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +5...+10 °С, вдень +12...+17 °С, а на сході та півдні — до +20 °С.
На високогірʼї Карпат очікується дощ, а вночі з мокрим снігом. Температура вночі близько 0 °С, вдень +1...+6 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптик зазначила, що найхолодніше буде на заході, а найтепліше — на сході та південному сході.
Температура повітря:
- у західних областях — +9...+12 °С;
- у північних — +12...+14 °С;
- у центральних — +12...+18 °С;
- у південних +15...+19 °С, у Криму до +20 °С;
- у східних +15...+18 °С.
Дощі очікуються на Одещині, Миколаївщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області. Ввечері опади поширяться на центральну частину та на північ країни.
Погода в Києві 4 жовтня
У столиці завтра ввечері можливий невеликий дощ. Там температура повітря буде +14...+15 °С.
Нагадаємо, Карпати засипало снігом. Рятувальники закликають туристів не підійматися на високогірʼя.
А в Одесі завтра очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощ, грози та пориви вітру.
