Прогноз погоди в Україні на завтра 4 жовтня від Укргідрометцентра та Наталки Діденко

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 4 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують місцями дощі та мокрий сніг. Крім того, можливі сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода на завтра від Укргідрометцентра

Синоптики розповіли, що вночі у більшості західних, Одеській та Вінницькій областях, а вдень в Україні, крім сходу, очікуються помірні дощі. На Одещині, вдень на Миколаївщині та Херсонщині місцями значні опади з грозами. У північній частині прогнозується невеликий дощ.

Погода в Україні 4 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вночі на південному сході та вдень на сході місцями можливі пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +5...+10 °С, вдень +12...+17 °С, а на сході та півдні — до +20 °С.

На високогірʼї Карпат очікується дощ, а вночі з мокрим снігом. Температура вночі близько 0 °С, вдень +1...+6 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптик зазначила, що найхолодніше буде на заході, а найтепліше — на сході та південному сході.

Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

у західних областях — +9...+12 °С;

у північних — +12...+14 °С;

у центральних — +12...+18 °С;

у південних +15...+19 °С, у Криму до +20 °С;

у східних +15...+18 °С.

Дощі очікуються на Одещині, Миколаївщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області. Ввечері опади поширяться на центральну частину та на північ країни.

Погода в Києві 4 жовтня

У столиці завтра ввечері можливий невеликий дощ. Там температура повітря буде +14...+15 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Карпати засипало снігом. Рятувальники закликають туристів не підійматися на високогірʼя.

А в Одесі завтра очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощ, грози та пориви вітру.