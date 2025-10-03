Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Дощі, грози й мокрий сніг — якою буде погода в Україні завтра

Дощі, грози й мокрий сніг — якою буде погода в Україні завтра

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 21:13
Прогноз погоди в Україні на завтра 4 жовтня від Укргідрометцентра та Наталки Діденко
Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 4 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують місцями дощі та мокрий сніг. Крім того, можливі сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода на завтра від Укргідрометцентра

Синоптики розповіли, що вночі у більшості західних, Одеській та Вінницькій областях, а вдень в Україні, крім сходу, очікуються помірні дощі. На Одещині, вдень на Миколаївщині та Херсонщині місцями значні опади з грозами. У північній частині прогнозується невеликий дощ.

Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня
Погода в Україні 4 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вночі на південному сході та вдень на сході місцями можливі пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +5...+10 °С, вдень +12...+17 °С, а на сході та півдні — до +20 °С.

На високогірʼї Карпат очікується дощ, а вночі з мокрим снігом. Температура вночі близько 0 °С, вдень +1...+6 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптик зазначила, що найхолодніше буде на заході, а найтепліше — на сході та південному сході.

Погода в Україні 4 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • у західних областях — +9...+12 °С;
  • у північних — +12...+14 °С;
  • у центральних — +12...+18 °С;
  • у південних +15...+19 °С, у Криму до +20 °С;
  • у східних +15...+18 °С.

Дощі очікуються на Одещині, Миколаївщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області. Ввечері опади поширяться на центральну частину та на північ країни.

Погода в Києві 4 жовтня

У столиці завтра ввечері можливий невеликий дощ. Там температура повітря буде +14...+15 °С.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Карпати засипало снігом. Рятувальники закликають туристів не підійматися на високогірʼя.

А в Одесі завтра очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощ, грози та пориви вітру.

погода негода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації