Магнітні бурі 4 жовтня — прогноз і можливі наслідки

Головний біль. Фото: Depositphotos

У суботу, 4 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомив Meteoprog.

Сонячна активність і прогноз

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулося п'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,2.

Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

"Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху Х-класу", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 3 жовтня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%.

Кількість сонячних плям — 69.

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

