Головна Метео Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур

Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 13:23
Магнітні бурі 4 жовтня — прогноз і можливі наслідки
Головний біль. Фото: Depositphotos

У суботу, 4 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомив Meteoprog.

Читайте також:

Сонячна активність і прогноз

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулося п'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,2.

Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

"Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху Х-класу" йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 3 жовтня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму  10%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму  1%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу  60%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу  15%.
  • Кількість сонячних плям  69.

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозуються дощі та мокрий сніг.

Також ми писали, чи очікувати у вересні "бабиного літа".

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
