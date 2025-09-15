Магнитные бури 15 сентября - есть ли угроза сегодня для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

В понедельник, 15 сентября, магнитосфера Земли в возбужденном состоянии, но магнитных бурь не прогнозируют. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Об этом информирует Meteoprog в понедельник, 15 сентября.

Прогноз магнитных бурь на 15 сентября

За последние сутки на Солнце произошли девять вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 15 сентября

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 14.

Как влияют магнитные бури на здоровье людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

