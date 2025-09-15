Магнитные бури 15 сентября - есть ли угроза сегодня для метеозависимых

Земля в возбужденном состоянии — чего ожидать метеозависимым
В понедельник, 15 сентября, магнитосфера Земли в возбужденном состоянии, но магнитных бурь не прогнозируют. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.
Об этом информирует Meteoprog в понедельник, 15 сентября.
Прогноз магнитных бурь на 15 сентября
За последние сутки на Солнце произошли девять вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 15 сентября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 14.
Как влияют магнитные бури на здоровье людей
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Напомним, мы писали, когда в сентябре магнитные бури будут опасными для людей.
Также синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, какой будет погода в Украине в течение первого месяца осени — сентября.
Читайте Новини.LIVE!