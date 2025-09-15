Магнітні бурі 15 вересня — чи є загроза сьогодні для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

У понеділок, 15 вересня, магнітосфера Землі у збудженому стані, але магнітних бур не прогнозують. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Про це інформує Meteoprog у понеділок, 15 вересня.

Прогноз магнітних бур на 15 вересня

За останню добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 15 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 14.

Як впливають магнітні бурі на здоров'я людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Також синоптик Ігор Кибальчич спрогнозував, якою буде погода в Україні протягом першого місяця осені — вересня.