Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Земля у збудженому стані — чого очікувати метеозалежним

Земля у збудженому стані — чого очікувати метеозалежним

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 10:22
Магнітні бурі 15 вересня — чи є загроза сьогодні для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

У понеділок, 15 вересня, магнітосфера Землі у збудженому стані, але магнітних бур не прогнозують. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Реклама
Читайте також:

Про це інформує Meteoprog у понеділок, 15 вересня.

Прогноз магнітних бур на 15 вересня

За останню добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 15 вересня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 14.

Як впливають магнітні бурі на здоров'я людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Нагадаємо, ми писали, коли у вересні магнітні бурі будуть небезпечними для людей.

Також синоптик Ігор Кибальчич спрогнозував, якою буде погода в Україні протягом першого місяця осені — вересня.

земля Сонце здоров'я магнітні бурі метеозалежність
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації