Земля в возбужденном состоянии — будут ли магнитные бури сегодня

Земля в возбужденном состоянии — будут ли магнитные бури сегодня

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 12:03
Магнитные бури 22 сентября — какой прогноз на сегодня
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Магнитосфера Земли в понедельник, 22 сентября, будет находиться в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 22 сентября

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли две вспышки класса С, однако они существенно не влияют на Землю.

В то же время солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Кроме того, ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня слабого шторма. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 22 сентября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 58.
Магнітні бурі 22 вересня
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Особенно на них могут реагировать метеозависимые, чувствительные или больные сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обычно в дни солнечной активности люди могут чувствовать:

  • головную боль, головокружение;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • слабость, раздражительность, бессонницу;
  • усиление боли в суставах или старых травмах;
  • нарушение сердечного ритма.

Напомним, 21 сентября жители нескольких регионов южного полушария Земли наблюдали редкое и необычное затмение. Тогда Луна закрыла 85% Солнца.

Также мы писали, что 8 сентября уникальное явление наблюдали украинцы. По всей территории нашей страны можно было увидеть "Кровавую Луну".

космос Солнце магнитные бури головная боль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
