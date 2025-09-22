Магнитные бури 22 сентября — какой прогноз на сегодня

Земля в возбужденном состоянии — будут ли магнитные бури сегодня
Магнитосфера Земли в понедельник, 22 сентября, будет находиться в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь не ожидается.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 22 сентября
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли две вспышки класса С, однако они существенно не влияют на Землю.
В то же время солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.
Кроме того, ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня слабого шторма. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 22 сентября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 58.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Особенно на них могут реагировать метеозависимые, чувствительные или больные сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обычно в дни солнечной активности люди могут чувствовать:
- головную боль, головокружение;
- повышение или снижение артериального давления;
- слабость, раздражительность, бессонницу;
- усиление боли в суставах или старых травмах;
- нарушение сердечного ритма.
