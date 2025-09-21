Видео
Луна "надкусит" Солнце — где и когда будет необычное затмение

Дата публикации 21 сентября 2025 13:21
Солнечное затмение 21 сентября 2025 — кто сможет увидеть явление
Солнце. Фото: Pexels

Жители нескольких регионов южного полушария Земли смогут в воскресенье, 21 сентября, увидеть частичное солнечное затмение. В Украине не будет видно редкое астрономическое явление, однако ожидается прямая трансляция, за которой можно наблюдать.

Об этом сообщает Space.

Частичное солнечное затмение

Явление смогут увидеть в Антарктиде, Новой Зеландии, Австралии и на островах Тихого океана. Известно, что в некоторых регионах Луна закроет 85% Солнца.

Сонячне затемнення 21 вересня 2025
Солнечное затмение 21 сентября. Фото: U.S. Naval Observatory

Затмение начнется в 20:29 по Киеву, а максимальная фаза — 22:41. В то же время точное время будет зависеть от местонахождения.

Первыми наблюдать за Солнцем будут жители островного государства Тувалу. Впоследствии явление пройдет через южную часть Тихого океана и закончится над Антарктидой.

По оценкам, лишь около 16,6 миллиона человек, то есть примерно 0,2% населения планеты, живут в зонах, где можно будет наблюдать хотя бы частичное солнечное затмение.

Сонячне затемнення 21 вересня
Начало и конец затмения в разных частях мира. Фото: скриншот

Как безопасно наблюдать за солнечным затмением

Наблюдение за явлением требует осторожности, поскольку прямой взгляд на Солнце может серьезно повредить зрение. Стоит придерживаться нескольких рекомендаций:

  • использовать специальные сертифицированные очки для наблюдения затмений (с защитой ISO 12312-2);
  • смотреть через сварочный фильтр не ниже 14-й степени затмения;
  • воспользоваться телескопом или биноклем только со специальными солнечными фильтрами;
  • применить метод косвенного наблюдения, то есть сделать отверстие в картонке и проецировать изображение Солнца на белый лист или поверхность.

Напомним, 7 сентября украинцы наблюдали за лунным затмением. Такую полную фазу часто называют "кукурузной".

А 14 августа в Ровно и Киеве упали неизвестные небесные тела. В сети показали кадры.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
