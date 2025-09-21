Солнечное затмение 21 сентября 2025 — кто сможет увидеть явление

Луна "надкусит" Солнце — где и когда будет необычное затмение
Жители нескольких регионов южного полушария Земли смогут в воскресенье, 21 сентября, увидеть частичное солнечное затмение. В Украине не будет видно редкое астрономическое явление, однако ожидается прямая трансляция, за которой можно наблюдать.
Об этом сообщает Space.
Частичное солнечное затмение
Явление смогут увидеть в Антарктиде, Новой Зеландии, Австралии и на островах Тихого океана. Известно, что в некоторых регионах Луна закроет 85% Солнца.
Затмение начнется в 20:29 по Киеву, а максимальная фаза — 22:41. В то же время точное время будет зависеть от местонахождения.
Первыми наблюдать за Солнцем будут жители островного государства Тувалу. Впоследствии явление пройдет через южную часть Тихого океана и закончится над Антарктидой.
По оценкам, лишь около 16,6 миллиона человек, то есть примерно 0,2% населения планеты, живут в зонах, где можно будет наблюдать хотя бы частичное солнечное затмение.
Как безопасно наблюдать за солнечным затмением
Наблюдение за явлением требует осторожности, поскольку прямой взгляд на Солнце может серьезно повредить зрение. Стоит придерживаться нескольких рекомендаций:
- использовать специальные сертифицированные очки для наблюдения затмений (с защитой ISO 12312-2);
- смотреть через сварочный фильтр не ниже 14-й степени затмения;
- воспользоваться телескопом или биноклем только со специальными солнечными фильтрами;
- применить метод косвенного наблюдения, то есть сделать отверстие в картонке и проецировать изображение Солнца на белый лист или поверхность.
Напомним, 7 сентября украинцы наблюдали за лунным затмением. Такую полную фазу часто называют "кукурузной".
А 14 августа в Ровно и Киеве упали неизвестные небесные тела. В сети показали кадры.
