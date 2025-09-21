Відео
Україна
Місяць "надкусить" Сонце — де й коли буде незвичне затемнення

Місяць "надкусить" Сонце — де й коли буде незвичне затемнення

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 13:21
Сонячне затемнення 21 вересня 2025 — хто зможе побачити явище
Сонце. Фото: Pexels

Жителі декількох регіонів південної півкулі Землі зможуть у неділю, 21 вересня, побачити часткове сонячне затемнення. В Україні не буде видно рідкісне астрономічне явище, однак очікується пряма трансляція, за якою можна спостерігати.

Про це повідомляє Space.

Читайте також:

Часткове сонячне затемнення

Явище зможуть побачити в Антарктиді, Новій Зеландії, Австралії та на островах Тихого океану. Відомо, що у деяких регіонах Місяць закриє 85% Сонця.

Сонячне затемнення 21 вересня 2025
Сонячне затемнення 21 вересня. Фото: U.S. Naval Observatory 

Затемнення розпочнеться о 20:29 за Києвом, а максимальна фаза — 22:41. Водночас точний час залежатиме від місцеперебування.

Першими спостерігатимуть за Сонцем будуть жителі острівної держави Тувалу. Згодом явище пройде через південну частину Тихого океану та закінчиться над Антарктидою.

За оцінками, лише близько 16,6 мільйона осіб, тобто приблизно 0,2% населення планети, мешкають у зонах, де можна буде спостерігати хоча б часткове сонячне затемнення.

Сонячне затемнення 21 вересня
Початок та кінець затемнення у різних частинах світу. Фото: скриншот

Як безпечно спостерігати за сонячним затемненням

Спостереження за явищем потребує обережності, оскільки прямий погляд на Сонце може серйозно пошкодити зір. Варто дотримуватися декількох рекомендацій:

  • використати спеціальні сертифіковані окуляри для спостереження затемнень (із захистом ISO 12312-2);
  • дивитися через зварювальний фільтр не нижче 14-го ступеня затемнення;
  • скористатися телескопом або біноклем лише зі спеціальними сонячними фільтрами;
  • застосувати метод непрямого спостереження, тобто зробити отвір у картонці й проєктувати зображення Сонця на білий аркуш чи поверхню.

Нагадаємо, 7 вересня українці спостерігали за місячним затемненням. Таку повну фазу часто називають "кукурудзяною".

А 14 серпня у Рівному та Києві впали невідомі небесні тіла. У мережі показали кадри.

космос Сонце Місяць затемнення Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
