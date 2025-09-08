Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Затемнення Місяця над Україною — вчені про унікальне явище

Затемнення Місяця над Україною — вчені про унікальне явище

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 00:07
В Україні можна було насолодитись унікальним астрономічним явищем — Місячним затемненням
Місячне затемнення над Україною. Фото: Соцмережі

Сьогодні українці мали можливість на власні очі спостерігати рідкісне астрономічне явище — Місячне затемнення. "Кривавий Місяць" можна було побачити по всій Україні. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як таке затемнення пояснюють астрономи

Кукурудзяний Місяць над Україною — вчені про унікальне явище - фото 1
Місячне затемнення в Україні. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Науковці кажуть, що таку повну місячну фазу часто називають Кукурудзяною, хоча така назва, ймовірно, з'явилася лише у XX столітті. 

Під час місячного затемнення Земля розташовується між Сонцем та Місяцем, і її тінь падає на останній. Хоча тінь не є густою, Місяць не стає повністю темним, а набуває темно-багряного кольору. Це явище зумовлене тим, що блакитна частина сонячного спектра розсіюється в атмосфері Землі, тоді як червоно-оранжева проходить крізь неї, заломлюється та частково огинає нашу планету, потрапляючи в її геометричну тінь.

Місячне затемнення не відбувається щоразу під час повної місячної фази, оскільки орбіта Місяця нахилена під кутом 5,14° до екліптики. Тому здебільшого під час повної місяця він перебуває вище або нижче земної тіні.

На щастя, цього разу всім нам випала нагода спостерігати це захопливе явище. Варто зазначити, що нинішня повня та відповідно місячне затемнення були видимими принаймні частково для 7,03 млрд людей, тобто 88% населення Землі. 

Раніше ми публікували місячний календар на вересень 2025 року, який дозволить обрати найкращу дату для манікюру. Вважається, що фази Місяця також впливають на здоров'я та красу нігтів.

Раніше синоптики відповіли, чи будуть перші заморозки в Україні у вересні.

космос Місяць астрономічне явище кривавий Місяць Місячне затемнення
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації