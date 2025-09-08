В Україні можна було насолодитись унікальним астрономічним явищем — Місячним затемненням

Місячне затемнення над Україною. Фото: Соцмережі

Сьогодні українці мали можливість на власні очі спостерігати рідкісне астрономічне явище — Місячне затемнення. "Кривавий Місяць" можна було побачити по всій Україні.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як таке затемнення пояснюють астрономи

Місячне затемнення в Україні. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Науковці кажуть, що таку повну місячну фазу часто називають Кукурудзяною, хоча така назва, ймовірно, з'явилася лише у XX столітті.

Під час місячного затемнення Земля розташовується між Сонцем та Місяцем, і її тінь падає на останній. Хоча тінь не є густою, Місяць не стає повністю темним, а набуває темно-багряного кольору. Це явище зумовлене тим, що блакитна частина сонячного спектра розсіюється в атмосфері Землі, тоді як червоно-оранжева проходить крізь неї, заломлюється та частково огинає нашу планету, потрапляючи в її геометричну тінь.

Місячне затемнення не відбувається щоразу під час повної місячної фази, оскільки орбіта Місяця нахилена під кутом 5,14° до екліптики. Тому здебільшого під час повної місяця він перебуває вище або нижче земної тіні.

На щастя, цього разу всім нам випала нагода спостерігати це захопливе явище. Варто зазначити, що нинішня повня та відповідно місячне затемнення були видимими принаймні частково для 7,03 млрд людей, тобто 88% населення Землі.

Раніше ми публікували місячний календар на вересень 2025 року, який дозволить обрати найкращу дату для манікюру. Вважається, що фази Місяця також впливають на здоров'я та красу нігтів.

Раніше синоптики відповіли, чи будуть перші заморозки в Україні у вересні.