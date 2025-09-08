Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Метео Затмение Луны над Украиной — ученые об уникальном явлении

Затмение Луны над Украиной — ученые об уникальном явлении

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 00:07
В Украине можно было насладиться уникальным астрономическим явлением - Лунным затмением
Лунное затмение над Украиной. Фото: Соцсети

Сегодня украинцы имели возможность воочию наблюдать редкое астрономическое явление — Лунное затмение. "Кровавую Луну" можно было увидеть по всей Украине.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как такое затмение объясняют астрономы

Кукурузная Луна над Украиной — ученые об уникальном явлении - фото 1
Лунное затмение в Украине. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Ученые говорят, что такую полную лунную фазу часто называют Кукурузной, хотя такое название, вероятно, появилось лишь в XX веке.

Реклама

Во время лунного затмения Земля располагается между Солнцем и Луной, и ее тень падает на последнюю. Хотя тень не густая, Луна не становится полностью темной, а приобретает темно-багровый цвет. Это явление обусловлено тем, что голубая часть солнечного спектра рассеивается в атмосфере Земли, тогда как красно-оранжевая проходит сквозь нее, преломляется и частично огибает нашу планету, попадая в ее геометрическую тень.

Лунное затмение не происходит каждый раз во время полной лунной фазы, поскольку орбита Луны наклонена под углом 5,14° к эклиптике. Поэтому в большинстве случаев во время полнолуния она находится выше или ниже земной тени.

Реклама

К счастью, на этот раз всем нам выпала возможность наблюдать это увлекательное явление. Стоит отметить, что нынешнее полнолуние и соответственно лунное затмение были видимыми по крайней мере частично для 7,03 млрд человек, то есть 88% населения Земли.

Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2025 года, который позволит выбрать лучшую дату для маникюра. Считается, что фазы Луны также влияют на здоровье и красоту ногтей.

Ранее синоптики ответили, будут ли первые заморозки в Украине в сентябре.

космос Луна астрономичное явление кровавая Луна Лунное затмение
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации