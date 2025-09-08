В Украине можно было насладиться уникальным астрономическим явлением - Лунным затмением

Затмение Луны над Украиной — ученые об уникальном явлении
Сегодня украинцы имели возможность воочию наблюдать редкое астрономическое явление — Лунное затмение. "Кровавую Луну" можно было увидеть по всей Украине.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Как такое затмение объясняют астрономы
Ученые говорят, что такую полную лунную фазу часто называют Кукурузной, хотя такое название, вероятно, появилось лишь в XX веке.
Во время лунного затмения Земля располагается между Солнцем и Луной, и ее тень падает на последнюю. Хотя тень не густая, Луна не становится полностью темной, а приобретает темно-багровый цвет. Это явление обусловлено тем, что голубая часть солнечного спектра рассеивается в атмосфере Земли, тогда как красно-оранжевая проходит сквозь нее, преломляется и частично огибает нашу планету, попадая в ее геометрическую тень.
Лунное затмение не происходит каждый раз во время полной лунной фазы, поскольку орбита Луны наклонена под углом 5,14° к эклиптике. Поэтому в большинстве случаев во время полнолуния она находится выше или ниже земной тени.
К счастью, на этот раз всем нам выпала возможность наблюдать это увлекательное явление. Стоит отметить, что нынешнее полнолуние и соответственно лунное затмение были видимыми по крайней мере частично для 7,03 млрд человек, то есть 88% населения Земли.
