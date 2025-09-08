В Украине можно было насладиться уникальным астрономическим явлением - Лунным затмением

Лунное затмение над Украиной. Фото: Соцсети

Сегодня украинцы имели возможность воочию наблюдать редкое астрономическое явление — Лунное затмение. "Кровавую Луну" можно было увидеть по всей Украине.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Как такое затмение объясняют астрономы

Лунное затмение в Украине. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Ученые говорят, что такую полную лунную фазу часто называют Кукурузной, хотя такое название, вероятно, появилось лишь в XX веке.

Во время лунного затмения Земля располагается между Солнцем и Луной, и ее тень падает на последнюю. Хотя тень не густая, Луна не становится полностью темной, а приобретает темно-багровый цвет. Это явление обусловлено тем, что голубая часть солнечного спектра рассеивается в атмосфере Земли, тогда как красно-оранжевая проходит сквозь нее, преломляется и частично огибает нашу планету, попадая в ее геометрическую тень.

Лунное затмение не происходит каждый раз во время полной лунной фазы, поскольку орбита Луны наклонена под углом 5,14° к эклиптике. Поэтому в большинстве случаев во время полнолуния она находится выше или ниже земной тени.

К счастью, на этот раз всем нам выпала возможность наблюдать это увлекательное явление. Стоит отметить, что нынешнее полнолуние и соответственно лунное затмение были видимыми по крайней мере частично для 7,03 млрд человек, то есть 88% населения Земли.

