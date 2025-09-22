Відео
Головна Метео Земля у збудженому стані — чи будуть магнітні бурі сьогодні

Земля у збудженому стані — чи будуть магнітні бурі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 12:03
Магнітні бурі 22 вересня — який прогноз на сьогодні
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Магнітосфера Землі у понеділок, 22 вересня, знаходитиметься у збудженому стані. Однак суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog

Читайте також:

Магнітні бурі 22 вересня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулися два спалахи класу С, однак вони суттєво не впливають на Землю. 

Водночас сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Крім того, очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня слабкого шторму. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 22 вересня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 58.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Особливо на них можуть реагувати метеозалежні, чутливі або хворі на серцево-судинні недуги. Зазвичай у дні сонячної активності люди можуть відчувати:

  • головний біль, запаморочення;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • слабкість, дратівливість, безсоння;
  • посилення болю в суглобах чи старих травмах;
  • порушення серцевого ритму.

Нагадаємо, 21 вересня жителі декількох регіонів південної півкулі Землі спостерігали рідкісне та незвичне затемнення. Тоді Місяць закрив 85% Сонця.

Також ми писали, що 8 вересня унікальне явище спостерігали українці. По всій території нашої країни можна було побачити "Кривавий Місяць". 

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
