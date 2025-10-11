Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Возбужденное состояние Земли — прогноз магнитных бурь на сегодня

Возбужденное состояние Земли — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 13:10
Магнитные бури 11 октября — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Существенных магнитных бурь в субботу, 11 октября, не ожидается. В то же время магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 11 октября

В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло три вспышки класса С, которые практически не оказывают влияния на Землю.

Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышки М.

Солнечная активность на 11 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 18
Магнітні бурі 11 жовтня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь организм может реагировать головной болью, усталостью, перепадами давления, раздражительностью или бессонницей. Чтобы облегчить эти проявления, помогут простые советы:

  • стоит пить больше воды, чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови и избежать обезвоживания, которое усиливает головную боль;
  • избегать чрезмерного употребления кофе, алкоголя, соли и тяжелой пищи;
  • стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время;
  • если есть возможность, уменьшить физическую и эмоциональную нагрузку, чаще отдыхать;
  • выходить на прогулки спокойным темпом;
  • полезно проветривать помещение, делать дыхательные упражнения или легкую растяжку;
  • людям с проблемами сердечно-сосудистой системы или повышенным давлением важно иметь под рукой лекарства, которые назначил врач;

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных 11-12 октября.

А в Карпатах бушует настоящая зима. На горах много снега, а также низкая температура воздуха.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации