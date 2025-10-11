Магнитные бури 11 октября — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Существенных магнитных бурь в субботу, 11 октября, не ожидается. В то же время магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 11 октября

В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло три вспышки класса С, которые практически не оказывают влияния на Землю.

Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышки М.

Солнечная активность на 11 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 18

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь организм может реагировать головной болью, усталостью, перепадами давления, раздражительностью или бессонницей. Чтобы облегчить эти проявления, помогут простые советы:

стоит пить больше воды, чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови и избежать обезвоживания, которое усиливает головную боль;

избегать чрезмерного употребления кофе, алкоголя, соли и тяжелой пищи;

стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время;

если есть возможность, уменьшить физическую и эмоциональную нагрузку, чаще отдыхать;

выходить на прогулки спокойным темпом;

полезно проветривать помещение, делать дыхательные упражнения или легкую растяжку;

людям с проблемами сердечно-сосудистой системы или повышенным давлением важно иметь под рукой лекарства, которые назначил врач;

