Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Збуджений стан Землі — прогноз магнітних бур на сьогодні

Збуджений стан Землі — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 13:10
Магнітні бурі 11 жовтня — чого очікувати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Суттєвих магнітних бур у суботу, 11 жовтня, не очікується. Водночас магнітосфера Землі перебуватиме в збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 11 жовтня

Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За останні 24 години на Сонці сталося три спалахи класу С, які практично не мають впливу на Землю.

Геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня, а сонячна активність — низькою, з ймовірністю спалаху М.

Сонячна активність на 11 жовтня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 18
Магнітні бурі 11 жовтня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час магнітних бур організм може реагувати головним болем, втомою, перепадами тиску, дратівливістю чи безсонням. Щоб полегшити ці прояви, допоможуть прості поради: 

  • варто пити більше води, щоб підтримати нормальну циркуляцію крові й уникнути зневоднення, яке посилює головний біль;
  • уникати надмірного вживання кави, алкоголю, солі та важкої їжі;
  • намагатися лягати й прокидатися в один і той самий час;
  • якщо є можливість, зменшити фізичне та емоційне навантаження, частіше відпочивати;
  • виходити на прогулянки спокійним темпом;
  • корисно провітрювати приміщення, робити дихальні вправи чи легку розтяжку;
  • людям із проблемами серцево-судинної системи або підвищеним тиском важливо мати під рукою ліки, які призначив лікар;

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідних, 11-12 жовтня.

А у Карпатах вирує справжня зима. На горах багато снігу, а також низка температура повітря.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації