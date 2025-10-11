Магнітні бурі 11 жовтня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Суттєвих магнітних бур у суботу, 11 жовтня, не очікується. Водночас магнітосфера Землі перебуватиме в збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 11 жовтня

Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За останні 24 години на Сонці сталося три спалахи класу С, які практично не мають впливу на Землю.

Геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня, а сонячна активність — низькою, з ймовірністю спалаху М.

Сонячна активність на 11 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 18

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час магнітних бур організм може реагувати головним болем, втомою, перепадами тиску, дратівливістю чи безсонням. Щоб полегшити ці прояви, допоможуть прості поради:

варто пити більше води, щоб підтримати нормальну циркуляцію крові й уникнути зневоднення, яке посилює головний біль;

уникати надмірного вживання кави, алкоголю, солі та важкої їжі;

намагатися лягати й прокидатися в один і той самий час;

якщо є можливість, зменшити фізичне та емоційне навантаження, частіше відпочивати;

виходити на прогулянки спокійним темпом;

корисно провітрювати приміщення, робити дихальні вправи чи легку розтяжку;

людям із проблемами серцево-судинної системи або підвищеним тиском важливо мати під рукою ліки, які призначив лікар;

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідних, 11-12 жовтня.

А у Карпатах вирує справжня зима. На горах багато снігу, а також низка температура повітря.