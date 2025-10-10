Прогноз погоди в Україні на вихідні 11 і 12 жовтня

Жінка йде містом під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

На вихідні, 11 та 12 жовтня, майже по всій території України очікується хмарна погода. Крім того, у деяких регіонах пройдуть незначні дощі.

Про це інформує Meteoprog.

Погода в Україні на вихідні

Упродовж вихідних переважатиме хмарна погода з невеликими дощами по всій території України.

Отже, синоптики прогнозуються, що у наступні дві доби очікується розвиток північно-західних циркуляційних умов в атмосфері над Східною Європою.

До України надходитимуть повітряні маси з території Скандинавського півострова та країн Балтії, тому температурний фон почне поступово знижуватися. Малоактивні атмосферні фронти стануть причиною невеликих, місцями помірних дощів в більшості областей нашої країни. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, подекуди поривчастий.

Погода в Україні на 11 жовтня. Фото: Meteoprog

Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня

У суботу в західних областях протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Можливий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С.

У північних регіонах України вночі очікується помірний дощ, вдень місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С, вдень +9…+14 °С.

У центральних областях країни прогнозується дощова та похмура погода протягом всієї доби. Вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах +6…+11 °С, вдень +9…+14 °С.

У південній частині країни пройдуть дощі, у Криму подекуди значні, можливі окремі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на Одещині вдень місцями посилюватиметься до 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +7…+12 °С, вдень +9…+14 °С, у Криму до +16 °С.

У східних регіонах очікуються невеликі, на Харківщині місцями помірні дощі. Вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, в денні години +9…+14 °С.

Погода в Україні на 12 жовтня. Фото: Meteoprog

Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня

У неділю в західних регіонах країни вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень переважно без опадів, лише ввечері в районі Полісся та у північно-західних областях знову почнеться дощ.

Вітер західний/північно-західний, 5-10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах +4…+9 °С, вдень +10…+16 °С.

У північних областях України очікується хмарна погода, без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +10…+15 °С.

У центральній частині країни вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9 °С, вдень +11…+16 °С.

У південних областях та Криму місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С.

У східних областях вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С.

