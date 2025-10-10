Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Якою буде погода в Україні в суботу — прогноз від Діденко

Якою буде погода в Україні в суботу — прогноз від Діденко

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 16:33
Прогноз погоди на 11 жовтня
Осінь в Києві. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 11 жовтня, по всій території України пройдуть дощі. Також очікується мряка, туман та щільна хмарність.

Реклама
Читайте також:

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

діденко
Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Погода в Україні 11 жовтня

Згідно із прогрозом, у суботу вдень буде +8...+13 °C. Вітер північно-західний.

У Києві буде переважно хмарно, періодично йтиме дощ. Протягом дня очікується +10...+12 °C.

карта погода
Прогноз погоди на 11 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні в Одесі синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Також ми писали, хто може отримати компенсацію після негоди в Одесі.

погода Київ Наталка Діденко дощ погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації