Осінь в Києві. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 11 жовтня, по всій території України пройдуть дощі. Також очікується мряка, туман та щільна хмарність.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Погода в Україні 11 жовтня

Згідно із прогрозом, у суботу вдень буде +8...+13 °C. Вітер північно-західний.

У Києві буде переважно хмарно, періодично йтиме дощ. Протягом дня очікується +10...+12 °C.

Прогноз погоди на 11 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

