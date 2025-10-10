Прогноз погоди на 11 жовтня

Якою буде погода в Україні в суботу — прогноз від Діденко
Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 16:33
Осінь в Києві. Фото: Новини.LIVE
У суботу, 11 жовтня, по всій території України пройдуть дощі. Також очікується мряка, туман та щільна хмарність.
Реклама
Читайте також:
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 11 жовтня
Згідно із прогрозом, у суботу вдень буде +8...+13 °C. Вітер північно-західний.
У Києві буде переважно хмарно, періодично йтиме дощ. Протягом дня очікується +10...+12 °C.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
Також ми писали, хто може отримати компенсацію після негоди в Одесі.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама