Прогноз погоды на 11 октября

Какой будет погода в Украине в субботу — прогноз от Диденко
Дата публикации 10 октября 2025 16:33
Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE
В субботу, 11 октября, по всей территории Украины пройдут дожди. Также ожидается морось, туман и плотная облачность.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 11 октября
Согласно прогрозу, в субботу днем будет +8...+13 °C. Ветер северо-западный.
В Киеве будет преимущественно облачно, периодически будет идти дождь. В течение дня ожидается +10...+12 °C.
Напомним, сегодня в Одессе синоптики объявили желтый уровень опасности.
Также мы писали о том, кто может получить компенсацию после непогоды в Одессе.
