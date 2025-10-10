Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 11 октября, по всей территории Украины пройдут дожди. Также ожидается морось, туман и плотная облачность.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Погода в Украине 11 октября

Согласно прогрозу, в субботу днем будет +8...+13 °C. Ветер северо-западный.

В Киеве будет преимущественно облачно, периодически будет идти дождь. В течение дня ожидается +10...+12 °C.

Прогноз погоды на 11 октября. Фото: Укргидрометцентр

