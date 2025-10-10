Видео
Україна
Видео
Видео

Какой будет погода в Украине в субботу — прогноз от Диденко

Какой будет погода в Украине в субботу — прогноз от Диденко

ru
Дата публикации 10 октября 2025 16:33
Прогноз погоды на 11 октября
Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 11 октября, по всей территории Украины пройдут дожди. Также ожидается морось, туман и плотная облачность.

Читайте также:

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

діденко
Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Погода в Украине 11 октября

Согласно прогрозу, в субботу днем будет +8...+13 °C. Ветер северо-западный.

В Киеве будет преимущественно облачно, периодически будет идти дождь. В течение дня ожидается +10...+12 °C.

карта погода
Прогноз погоды на 11 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня в Одессе синоптики объявили желтый уровень опасности.

Также мы писали о том, кто может получить компенсацию после непогоды в Одессе.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
